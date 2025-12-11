Acusan al marido de la modelo suiza Kristina Joksimovic de su asesinato: la mató, la descuartizó y licuó sus restos

La fiscalía de Basilea-Campiña ha concluido la investigación penal por la muerte violenta de la modelo y entrenadora de pasarela suiza Kristina Joksimovic, que fue asesinada el 13 de febrero de 2024 en el domicilio que compartía con su familia en Binningen —cerca de la ciudad de Basilea—. El resultado: ha presentado cargos por asesinato y alteración del orden público contra el marido de la víctima —Thomas, de 43 años—.

El acusado negó los hechos en un principio, pero un mes más tarde cambió su versión. Thomas admitió haber matado a su esposa, pero alegó que lo hizo en defensa propia. Según su versión, ella le habría atacado previamente con un cuchillo. Sin embargo, los investigadores no encontraron indicio alguno de que se hubiera producido una pelea en la vivienda. Y la autopsia reveló que la mujer había muerto estrangulada.

Lo terrible del caso es lo que Thomas presuntamente hizo con el cadáver de su mujer y madre de sus dos hijas después de matarla. El varón habría descuartizado el cuerpo —con la ayuda de una sierra, un cuchillo y unas tijeras de podar— y licuado parte de los restos —los pasó por una trituradora industrial y los disolvió en una solución química—. El padre de la víctima fue quien descubrió que algo le había pasado a su hija.

El hombre vio cabello y otros restos humanos que sobresalían de una bolsa de basura que había en el interior de la vivienda. La investigación reveló que el marido "extirpó cuidadosamente" el útero de Kristina antes de destrozar su cuerpo, ya que era el único órgano que fue extraído de su torso y encontrado completo. También determinó que Thomas veía videos de YouTube en su teléfono mientras decapitaba y desmembraba el cadáver de su esposa.

Algunos de estos detalles —como la "mutilación deliberada o degradación ritualizada del cuerpo"— hicieron pensar a los agentes del caso que podría haber un trastorno mental detrás del comportamiento de Thomas. La pareja solía compartir imágenes entrañables de ellos juntos o con sus hijas, dedicándose bonitas frases. Pero —a la vista está— no eran la familia perfecta que aparentaban haber formado.

La pareja ¿perfecta?

Thomas y Kristina se casaron en agosto de 2017. Él venía de una familia adinerada y ella triunfaba como coach de pasarela, tras trabajar como modelo y ser finalista de Miss Suiza en 2008. Vivían en una espaciosa casa a las afueras de Basilea y tuvieron dos hijas. La última tenía apenas unos meses de vida cuando su padre mató a su madre.

Durante unos años fueron felices, señala su entorno más próximo. Pero algo se torció a raíz de que él montó una empresa —una consultoría— en 2022. Ella habría intentado salvar su matrimonio y su familia por todos los medios. Semanas antes del terrible desenlace, habrían realizado una "escapada en pareja" al lago Lucerna.

Sin embargo, Kristina podría haber tomado la decisión de separarse del padre de sus hijas. Ese habría sido el móvil del crimen. Así lo manifestó a la policía una de sus amigas. "Ella quería romper con él, pero le tenía miedo", habría señalado. Él, por su parte, temería "perder a sus hijos, su casa y su empresa".

Un patrón violento

Según manifestaron algunos testigos tras el crimen, no era la primera vez que Thomas tenía comportamientos violentos con su mujer. Un amigo de la mujer afirmó —en declaraciones a Blink— que "la situación entre ambos había sido inestable durante meses" y que incluso se habría producido un "altercado físico" que obligó a llamar a la policía.

Durante el juicio por la muerte de Kristina, una expareja de Thomas explicó que él "empleó violencia masiva contra ella en varias ocasiones" hasta abril de 2016. Es decir, poco más de un año antes de que se casara con la víctima. Describió un episodio en el que el varón le pasó por encima del pie con su coche, en uno de sus "frecuentes ataques de ira".

En otra ocasión, le agarró por el cuello y la empujó contra la pared. Según su relato, Thomas "perdía el control" cuando discutían y esto le hacía "golpearla o estrangularla". Algo que le habría pasado también en otras relaciones anteriores, acumulando problemas por temas de "violencia o asuntos sexuales". Por lo que respondería a un patrón que acabó terminando con la vida de Kristina.