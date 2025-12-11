Un donante de semen con un gen cancerígeno engendró 200 niños en Europa, 35 de ellos en España

Un estudio de la Red de Periodismo de Investigación de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) —formada por catorce cadenas públicas— ha puesto en alerta a 14 países de nuestro entorno debido a que revela que un banco de esperma de Dinamarca les ha vendido material genético de un mismo donante que es portador de una mutación genética cancerígena potencialmente mortal y que ha engendrado un total de 197 hijos, 35 de ellos en España.

Lo preocupante de esta situación es que muchos de los descendientes del donante —identificado como '7069' o 'Kjeld'— han desarrollado cáncer en edad infantil, algunos han fallecido. El danés comenzó a donar esperma en 2005 en la sede del Banco Europeo de Esperma (ESB) de Copenhague. Entonces era estudiante y pasó todos los exámenes médicos que se hacían en la época. Sus gametos se vendieron a 67 clínicas de fertilidad de toda Europa.

En España se distribuyó en cuatro centros, aunque uno de ellos no lo usó. En 2023 se descubrió que una de las muestras presentaba una "nueva y potencialmente mortal alteración genética" y se bloqueó. La mutación afecta al gen TP53 y puede provocar el síndrome de Li Fraumeni. Patología que predispone a la persona a desarrollar "diferentes tipos de cáncer a lo largo de su vida", ha explicado la jefa de Laboratorio del banco de esperma Berliner Samenbank para RTVE.

Afectados en España

La legislación española permite un máximo de seis nacimientos por donante. Una cantidad que se habría superado con creces. El Ministerio de Sanidad culpa al banco danés, por distribuir los gametos de un mismo donante de forma masiva sin informarse del uso y resultado de las muestras anteriores. Es decir, que no se hizo el seguimiento adecuado. Algo imprescindible en la gestión y venta de esperma.

Por otra parte, mencionan que no se habrían practicado los controles pertinentes hasta que cambió la legislación en 2014, con la directiva 2024/23/CE del Parlamento Europeo. Ésta regula la calidad y seguridad de la donación, obtención, evaluación, procesamiento, preservación, almacenamiento y distribución de células y tejidos humanos. En estos momentos se desconoce cuántos de los 197 niños han nacido con la mutación genética.

La gravedad de la mutación

Aunque el esperma de '7069' no se vendió en Reino Unido, algunas familias británicas que viajaron a Dinamarca para someterse a tratamientos de reproducción asistida con esperma procedente de donantes han sido informadas de que se encuentran entre las afectadas, según ha informado la cadena BBC —una de las que ha participado en la investigación—.

La mayor parte del cuerpo del donante no contiene la peligrosa mutación, explica en su artículo, pero hasta un 20% de su esperma sí. Esto significaría que "cualquier hijo concebido" con su material genético "tendrá la mutación en todas las células de su cuerpo". Conlleva un riesgo de hasta el 90% de desarrollar cáncer, especialmente durante la infancia, y cáncer de mama en etapas posteriores de la vida.

Muchos enfermaron y algunos murieron

"Es un diagnóstico terrible", ha asegurado a la BBC la genetista del Instituto de Investigación Oncológica de Londres Clare Turnbull. "Supone una carga de por vida", añade. En su opinión, hace necesario realizar resonancias magnéticas del cuerpo y el cerebro, así como ecografías abdominales, cada año para intentar detectar los eventuales tumores lo más pronto posible.

Por su parte, la genetista especializada en cáncer del Hospital Universitario de Ruan en Francia, —Edwige Kasper— que ha atendido a algunas de las familias afectadas ha asegurado que "muchos niños que ya han desarrollado un cáncer". Algunos incluso han padecido "dos cánceres diferentes" y/o "han fallecido a una edad muy temprana".