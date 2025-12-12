El infierno de un menor de Vallecas destapa una red de extorsión sexual con cien afectados y más de 13.000 euros

La Policía Nacional ha detenido a dos hombres acusados de extorsionar a un centenar de personas en toda España, tres de ellas menores, mediante la obtención de imágenes de carácter sexual y el posterior chantaje económico para evitar su difusión.

Según informó la Jefatura Superior de Policía de Madrid, los autores establecían contacto con las víctimas mediante las redes sociales. Una vez generada la confianza, les solicitaban fotografías de índole sexual y, posteriormente, iniciaban amenazas dirigidas a difundir ese material entre sus familiares y allegados si no se realizaban pagos inmediatos.

Los agentes explicaron que la exigencia inicial era de 100 euros a través de servicios de pago instantáneo, advertencia que se repetía aunque la víctima accediese al envío del dinero.

La investigación comenzó en junio tras la denuncia de un menor en el distrito madrileño de Villa de Vallecas. El joven aseguró haber entablado contacto mediante redes sociales con una mujer que, tras lograr su confianza, le pidió imágenes íntimas. Después de enviarlas, comenzó a recibir amenazas para que realizara pagos de forma continuada. Pese a transferir la cantidad que se le exigía, el menor seguía recibiendo mensajes que reclamaban nuevos abonos para impedir la divulgación del material. A partir de esta denuncia, los investigadores trazaron el recorrido de los mensajes y las transacciones hasta identificar a los presuntos responsables.

Cien víctimas localizadas

Tras varios meses de trabajo, los agentes localizaron a 100 víctimas, incluidas tres menores de edad. Algunas de ellas no habían presentado denuncia, si bien accedieron a realizar transferencias para evitar que sus imágenes fueran compartidas. Durante el análisis de la documentación económica, los agentes detectaron que una de las cuentas vinculadas a los detenidos acumulaba 13.000 euros procedentes de estos chantajes.

El pasado 22 de octubre se practicaron varios registros simultáneos en los domicilios de los dos sospechosos. En ellos se intervino material informático —ordenadores y teléfonos móviles—, documentación diversa, tarjetas bancarias y varias tarjetas SIM. La Policía Nacional informó de que todo este material se encuentra en análisis para determinar el alcance total de los hechos y verificar si existen más personas afectadas.

Los dos hombres fueron detenidos como presuntos autores de delitos de corrupción de menores, extorsión y estafa, y posteriormente puestos a disposición de la autoridad judicial.