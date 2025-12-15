Condenados a seis años por secuestrar y torturar con una sartén a un ganador de la lotería

La Audiencia Provincial de Madrid ha condenado a tres hombres a penas de entre tres y seis años de prisión por el secuestro, las agresiones y el robo cometidos contra un joven que había resultado beneficiado con un premio de lotería, según una sentencia a la que ha tenido acceso Europa Press.

El tribunal considera probado que los acusados conocían al afectado y sabían que había recibido un premio de lotería. A partir de esa información, planearon retenerlo y apropiarse de su recompensa y de sus pertenencias, un plan que incluyó la detención ilegal del propio ganador y de varias personas de su entorno.

Las condenas suman hasta seis años de cárcel por delitos de detención ilegal, robo con violencia, lesiones y amenazas, además del pago conjunto de más de 50.000 euros en indemnizaciones a las víctimas. La sentencia también impone órdenes de alejamiento de hasta cuatro años.

El inicio del secuestro

Los hechos se produjeron entre los días 12 y 13 de enero de 2024. Según la resolución judicial, los acusados se dirigieron primero a la vivienda de un conocido del premiado. Allí, golpearon y amenazaron a un hombre con un arma de airsoft —una réplica de un arma de fuego que dispara pequeñas bolas de plástico mediante aire o gas comprimido— para obligarlo a colaborar con ellos.

Tras ello, lo mantuvieron retenido durante varias horas en un vehículo mientras vigilaban el domicilio del ganador del premio. El objetivo era controlar sus movimientos y actuar en el momento en que saliera a la calle.

Cuando la víctima principal abandonó su casa, fue golpeada y forzada a regresar al interior de la vivienda, donde también se encontraba un amigo suyo, que quedó igualmente retenido. Dentro del domicilio, los acusados sometieron al premiado a una agresión continuada.

La Sala da por acreditado que fue golpeado repetidamente con una sartén y con la culata del arma, le cubrieron la cabeza con una toalla y le colocaron un cuchillo en la nuca para obligarlo a facilitar las claves de acceso a sus cuentas bancarias.

La retirada de efectivo

Una vez obtenidas las claves, los acusados obligaron al acompañante del premiado a realizar una transferencia bancaria de 24.800 euros a su propia cuenta, dinero que debía retirar posteriormente en efectivo para entregárselo.

Aunque la sucursal bancaria se encontraba cerrada, lograron retirar 1.200 euros en un cajero automático antes de que la tarjeta fuese bloqueada. Además, registraron la vivienda y se llevaron ropa, perfumes, dispositivos electrónicos y otros objetos de valor.

Durante esa misma tarde, la pareja del premiado acudió al domicilio tras sospechar de un mensaje de WhatsApp enviado bajo coacción. Al llegar, los acusados la encañonaron, tomaron sus datos personales y la amenazaron con matar a su familia si avisaba a la Policía.

Horas después, los agentes se personaron en la vivienda, donde detuvieron a dos de los implicados y recuperaron parte del dinero sustraído. El tercer acusado consiguió huir en ese momento, aunque fue detenido días después.