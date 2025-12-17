Desmantelan en Almería una red que llevaba droga de Marruecos a Bélgica oculta en autobuses

La Guardia Civil ha desarticulado una organización criminal internacional asentada en la provincia de Almería que utilizaba autobuses de pasajeros para transportar hachís desde Marruecos hasta Bélgica, ocultándolo en sofisticados dobles fondos practicados en los sistemas de refrigeración de los vehículos. La operación se ha saldado con cinco personas detenidas, la incautación de droga y el embargo de un amplio patrimonio vinculado a la actividad delictiva.

La actuación –en el marco de la operación Anisakis– ha permitido intervenir alrededor de 140 kilogramos de hachís, más de 130.000 euros en efectivo y 15 vehículos, entre ellos dos autobuses y varios turismos de alta gama. Además, se han practicado ocho registros en distintos puntos de Almería capital, Roquetas de Mar, Vícar y Melilla.

Una investigación con cooperación internacional

Las pesquisas se iniciaron a comienzos de este año y han estado dirigidas por el Juzgado de Instrucción número 4 de Almería. El avance de la investigación fue posible gracias a la colaboración entre la Guardia Civil, la Policía de Marruecos y los servicios de Aduanas, lo que permitió identificar un entramado con proyección internacional y una estructura perfectamente organizada.

Según la información facilitada por la Comandancia de Almería, la red tenía su base logística en la provincia almeriense, aunque el destino final de la droga se situaba en el centro de Europa, concretamente en Bélgica, donde el estupefaciente alcanzaba un mayor valor en el mercado ilícito.

Autobuses como tapadera

Uno de los elementos clave de la investigación fue la detección de una empresa de autocares creada expresamente con fines delictivos. A través de esta sociedad, la organización realizaba viajes semanales entre Marruecos y distintos países de la Unión Europea transportando pasajeros, lo que le permitía pasar desapercibida en controles rutinarios.

La droga era introducida en caletas ocultas en el sistema de refrigeración de los autobuses, un método especialmente complejo de detectar. Estas modificaciones eran realizadas por un miembro especializado de la red, que contaba con el apoyo de otros integrantes encargados del suministro de materiales y de la introducción del hachís en los vehículos antes de cada desplazamiento.

Una estructura jerarquizada

Los investigadores constataron que la organización contaba con una estructura jerarquizada. El líder del grupo residía en el noreste de Francia, en una zona próxima a la frontera con Bélgica, por lo que le era más fácil recibir la droga y coordinar su distribución.

Por debajo de él operaba el brazo logístico, asentado en Almería, que se ocupaba tanto de la gestión de la empresa de autobuses como de la preparación de los dobles fondos. Esta rama coordinaba los traslados y garantizaba que la sustancia llegara a su destino sin levantar sospechas.

Golpe al entramado económico

Aparte de la incautación de la droga y los vehículos, la Guardia Civil ha actuado contra la estructura financiera de la organización, dedicada al blanqueo de capitales mediante la adquisición de numerosos bienes. En total, se ha procedido al embargo cautelar de 19 cuentas bancarias, 28 propiedades inmobiliarias y 50 vehículos.

El valor económico de los bienes intervenidos supera los 2,8 millones de euros, según los datos facilitados por la Benemérita, lo que supone un impacto relevante en la capacidad operativa del grupo criminal.

La operación ha sido desarrollada por la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería, con el apoyo de la UOPJ de Melilla, el Servicio Cinológico, el Seprona y la USECIC, en un dispositivo coordinado que ha permitido desarticular por completo la red.