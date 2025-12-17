Hallan una incineradora sin estrenar en la casa del cantante D4vd, sospechoso de matar a una menor

El investigador privado Steve Fischer, reconocido experto en la búsqueda de personas desaparecidas, ha desvelado este martes —a través de su cuenta en X— que los investigadores encargados del caso de Celeste Rivas han encontrado una incineradora de 25 kilogramos con capacidad para arder a 1.600 grados (las cremaciones humanas se realizan a menos temperatura) en la vivienda que el famoso cantante D4vd —David Anthony Burke— tenía alquilada en el distrito de Hollywood Hills en Los Ángeles (California, Estados Unidos). Como estaba sin estrenar, la relevancia del hallazgo fue escasa. Pero, sin duda, plantea dudas sobre la intencionalidad con la que se compró —él o alguien de su equipo, porque llegó en su dirección con otro nombre y la entrega fue aceptada— esta jaula de cremación.

Cabe recordar que el artista estadounidense se convirtió en sospechoso del asesinato de la joven, con la que supuestamente mantenía una relación sentimental, después de que sus restos se hallaran —el pasado 8 de septiembre, un día después de la fecha en la que la adolescente hubiera cumplido 15 años— en el interior de una bolsa de basura negra que se encontraba en el maletero de su Tesla. Unos trabajadores del depósito de vehículos al que fue trasladado, tras un tiempo abandonado cerca de la residencia en la que Burke vivía hasta que se fue de gira, percibieron un mal olor que procedía del coche y dieron aviso a las autoridades. Para entonces, Celeste —cuya desaparición había sido denunciada por su familia en varias ocasiones durante el 2024— llevaba semanas fallecida.

Although my words have been misquoted by some, what I actually said about certain items found at the Doheny address was that they were "items you would expect to find on a farm rather than in a home in the Hollywood Hills." One of those items was a Burn Cage incinerator,… pic.twitter.com/VlS2MHdb2G — SF INVESTIGATES • STEVE FISCHER (@SF_investigates) December 16, 2025

El incinerador, destaca, "había sido encontrado sin abrir y en una caja dentro de la casa de Hollywood Hills". Según la publicidad del producto, alcanza los 1.600 grados. Se pidiese con la intención que se pidiese, indica, "no es legal usar un incinerador dentro de los límites de la ciudad y no cumple ninguna función legítima en una propiedad residencial". Fischer se adelanta a lo que algunos de los internautas puedan alegar para justificar tal compra. "Algunos argumentarán que este objeto fue concebido como utilería para un video", afirma. En ese caso, se pregunta "por qué se entregaría una jaula de cremación de 25 kilos en una residencia privada en lugar de directamente a un diseñador de utilería o una productora?" y cuestiona que se encargara "antes de partir a una gira mundial prolongada".

"Dado que los restos de Celeste Rivas Hernández se encontraron finalmente en el maletero del Tesla, la presencia de un incinerador en la misma residencia asociada con ese vehículo necesariamente plantea dudas sobre su intención", asevera. La muerte de la joven de 14 años se investiga como un asesinato. Huelga decir que resulta extraño que quien la matara no se deshiciera del cadáver y que si fue D4vd lo dejara dentro de un coche abandonado cerca de su residencia. Una de las hipótesis es que la persona que debía encargarse de esa tarea la llevara a cabo por algún motivo. El periódico Los Ángeles Times informa —citando fuentes policiales— de que "los investigadores creen que más de una persona participó en el intento de deshacerse del cuerpo de la adolescente en los meses previos al hallazgo de sus restos en el Tesla".

¿Una canción premonitoria?

David Anthony Burke, que tiene 20 años en la actualidad y cuenta con millones de seguidores (2 millones tanto en YouTube como Instagram y casi 4 en TikTok), saltó a la fama en el año 2022 gracias a la canción Romantic Homicide (Homicidio romántico). En el video, él aparece con los ojos vendados y una camisa blanca salpicada de sangre mientras una chica yace ensangrentada en una cama.

"Te maté y ni siquiera me arrepiento", dice la letra. "En el fondo de mi cabeza moriste y ni siquiera lloré", añade. El cantante estadounidense, que nació en Queens (Nueva York) y creció en Houston (Texas), logró que el tema se hiciera viral. El éxito que sus primeros sencillos alcanzaron en TikTok le valieron para firmar con discográficas como Darkroom e Interscope Records. Desde entonces, ha participado en bandas sonoras y ha elaborado el himno oficial del Campeonato Mundial de Fortnite 2025.

Resulta inevitable que nos fijemos en el video de "One more dance", que arranca con el cantante —con la misma camisa blanca salpicada de sangre y los ojos vendados— arrastrando un cuerpo que resulta ser él mismo. Una pareja lo mete en un maletero y después lo entierra, mientras él pide "un baile más". La canción se lanzó el 7 de febrero de 2025 y sirvió como segundo adelanto del álbum de estudio 'Withered (Marchitado)', que se publicó en abril.