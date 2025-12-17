Roban a un turista en Barcelona y llaman al 112 porque uno se asfixiaba con las joyas

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Barcelona a cuatro personas acusadas de un delito de robo con violencia y otro de lesiones a un turista, después de que uno de los presuntos ladrones se atragantara con una de las cadenas de oro que acababan de sustraerle a la víctima, según han informado fuentes policiales a la agencia EFE.

El robo se produjo sobre las 06:45 horas del pasado 13 de diciembre en el paseo de la Barceloneta, cuando los cuatro detenidos asaltaron al turista en la vía pública. De acuerdo con la información facilitada por los Mossos d'Esquadra, tres de los autores se encargaron de distraer a la víctima mientras un cuarto le arrancaba con violencia del cuello una de las dos cadenas de oro que llevaba.

Acto seguido, otro de los integrantes del grupo aprovechó la situación para sustraerle la segunda cadena. Tras consumar el robo, los cuatro huyeron rápidamente del lugar.

La huida en taxi tras el robo

Después del asalto, los presuntos autores escaparon en un taxi. Durante el trayecto, uno de ellos comenzó a encontrarse mal al atragantarse con una de las cadenas de oro robadas, que llevaba oculta en la boca.

Rebem l’avís d’un taxista de Barcelona perquè un dels quatre passatgers que porta s'està ofegant. Un dels acompanyants li acaba traient l’objecte de la gola que resulta ser aquesta cadena d’or que havien robat anteriorment 👇 Quan ho descobrim, detenim els quatre lladres. pic.twitter.com/IF2cjG7Gh2 — Mossos (@mossos) December 15, 2025

Ante la gravedad de la situación, el taxista decidió llamar al teléfono de emergencias 112 para alertar de que uno de sus pasajeros se estaba ahogando, mientras los otros tres trataban de auxiliar a su compañero dentro del vehículo.

La intervención policial y el hallazgo de las joyas

Finalmente, uno de los acompañantes consiguió extraer la cadena de oro de la garganta del afectado antes de la llegada de los servicios de emergencia. No obstante, varias patrullas de los Mossos d'Esquadra se personaron en el lugar tras el aviso.

Durante la actuación policial, los agentes comprobaron que los hechos estaban relacionados con un robo violento cometido minutos antes. En el registro de los sospechosos, la policía localizó la segunda cadena de oro sustraída al turista.

Ante estas evidencias, los Mossos procedieron a la detención de los cuatro individuos, a quienes se les imputan un delito de robo con violencia y otro de lesiones.

Tras la intervención, los Mossos d'Esquadra recuperaron las dos joyas y las devolvieron a su propietario, el turista que había sido asaltado en el paseo marítimo de la capital catalana.