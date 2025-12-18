El arsenal hallado en Ávila en un registro policial: Ferraris, relojes y un blindado con ametralladora

Agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional, en una operación conjunta con la Agencia Estatal de Administración Tributaria, han desarticulado una organización criminal presuntamente responsable de uno de los mayores fraudes de IVA detectados hasta la fecha en el comercio de hidrocarburos, con un perjuicio económico cercano a 300 millones de euros para las arcas públicas.

Nueve registros y un hallazgo inesperado

Una vez identificados todos los miembros del entramado, el pasado día 2 se estableció un dispositivo policial que permitió realizar nueve entradas y registros simultáneos: siete domicilios en Madrid y Ávila y dos oficinas en la capital.

Durante los registros se intervinieron más de 140.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo valorados en unos 2 millones de euros y activos financieros superiores a 14 millones. También se bloquearon cuentas bancarias con más de 12,5 millones de euros, 3,6 millones de litros de carburante, 60 vehículos de alta gama –Ferraris, Porsche, BMW– valorados en más de 3 millones de euros y 46 inmuebles por encima de los 5 millones.

En una vivienda de Ávila, los agentes localizaron además un taller clandestino con 44 armas de fuego, munición de guerra y un vehículo blindado de uso bélico con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior.

Una investigación iniciada en 2023

La investigación comenzó a principios de 2023, cuando la UDEF Central tuvo conocimiento de importantes movimientos económicos vinculados a empresas dedicadas al comercio de carburantes que resultaban compatibles con un posible delito de blanqueo de capitales. Las primeras pesquisas permitieron detectar la existencia de dos operadoras petrolíferas que incumplían de forma sistemática sus obligaciones fiscales mediante el impago del IVA.

Los investigadores comprobaron que detrás de ambas sociedades podría existir una única organización criminal, lo que generaba una grave distorsión en el sector de los hidrocarburos y una creciente preocupación entre las empresas que sí cumplían la normativa tributaria.

Venta a pérdidas y fraude fiscal continuado

Según las diligencias policiales, el entramado ofrecía gasolina y gasóleo a precios muy inferiores al valor real de mercado, gracias a no ingresar en la Agencia Tributaria el IVA repercutido. Esta práctica permitía a la red vender incluso por debajo del precio de adquisición, incurriendo en venta a pérdidas.

A este fraude se sumaba el incumplimiento de la normativa sobre biocarburantes, que obliga a las operadoras a utilizar biocombustible o a abonar un pago compensatorio. La investigación estima que este concepto habría supuesto otro impago de unos 40 millones de euros, ampliando de forma notable el margen económico ilícito de la organización.

Depósitos propios y expansión del entramado

Los agentes constataron que la red criminal contaba con su propio depósito fiscal para el almacenamiento de carburante, una técnica poco habitual en el sector, donde lo común es contratar a empresas externas.

Además, la organización mostró una clara vocación de continuidad, ya que con los beneficios obtenidos del primer operador petrolífero lograron crear y dar de alta un segundo. Posteriormente constituyeron un tercer operador, que comenzó a operar de forma fraudulenta hasta que fue dado de baja en el Registro de Extractores de Depósitos Fiscales, lo que impidió que alcanzara una cuota delictiva relevante.

Estructura jerárquica y uso de testaferros

La investigación ha puesto de manifiesto una estructura jerarquizada, liderada por dos socios situados en la cúspide. Bajo su mando se encontraban los responsables financieros, encargados del control de las cuentas y de la contabilidad empresarial.

En el último escalón figuraban trabajadores, muchos de los cuales desconocían la actividad criminal. Al margen de la estructura se encontraban los testaferros, seleccionados para figurar como responsables de las obligaciones tributarias de las operadoras, llegando uno de ellos a percibir retribuciones cercanas a los 2 millones de euros.

La operación se ha saldado con ocho detenidos y varios investigados, a los que se imputan delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a organización criminal. A uno de los principales responsables se le atribuye además un delito de tenencia ilícita de armas.