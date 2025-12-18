Menú
Las imágenes del arsenal incautado en Ávila: armas de guerra y bienes de lujo

Durante los registros se intervinieron más de 140.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo valorados en unos 2 millones de euros y activos financieros superiores a 14 millones.

Los agentes localizaron además un taller clandestino con 44 armas de fuego.

Coches de lujo.

Relojes de lujo valorados en unos 2 millones de euros.

Munición de guerra.

Variedad de armas de fuego.

También se encontraron motocicletas.

Uno de los 60 vehículos de alta gama –Ferraris, Porsche, BMW– valorados en más de 3 millones de euros.

Uno de los Ferraris.

Un vehículo blindado de uso bélico con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior.

El vehículo blindado de uso bélico.

Más cantidad de munición de guerra.

