Las imágenes del arsenal incautado en Ávila: armas de guerra y bienes de lujo
Durante los registros se intervinieron más de 140.000 euros en efectivo, 167 relojes de lujo valorados en unos 2 millones de euros y activos financieros superiores a 14 millones.
1 / 11
Los agentes localizaron además un taller clandestino con 44 armas de fuego.
2 / 11
Coches de lujo.
3 / 11
Relojes de lujo valorados en unos 2 millones de euros.
4 / 11
Munición de guerra.
5 / 11
Variedad de armas de fuego.
6 / 11
También se encontraron motocicletas.
7 / 11
Uno de los 60 vehículos de alta gama –Ferraris, Porsche, BMW– valorados en más de 3 millones de euros.
8 / 11
Uno de los Ferraris.
9 / 11
Un vehículo blindado de uso bélico con una ametralladora de gran calibre instalada en la parte superior.
10 / 11
El vehículo blindado de uso bélico.
11 / 11
Más cantidad de munición de guerra.