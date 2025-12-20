Mueren siete elefantes arrollados por un tren en India

Al menos siete elefantes han muerto este sábado y uno ha resultado herido tras ser arrollados por un tren de alta velocidad en Hojai, en el estado indio de Assam, según han informado las autoridades regionales.

"Nos entristece profundamente la muerte de siete elefantes, tres adultos y cuatro crías, en una trágica colisión de tren ocurrida hoy", ha informado el ministro principal de Assam, Himanta Biswa Sarma, a través de su cuenta oficial en la red social X.

El ministro ha confirmado que ha ordenado al Departamento de Bosques que abra una "investigación detallada" de este accidente, que ha calificado como "profundamente perturbador", para tomar las medidas necesarias que garanticen la seguridad de la vida silvestre, especialmente en temporadas de baja visibilidad.

El siniestro ha provocado el descarrilamiento de cuatro vagones del Rajdhani Express, aunque afortunadamente no se han registrado pasajeros heridos. El maquinista llegó a accionar el freno de emergencia, pero no pudo evitar el impacto en una zona no designada como paso de animales.

El incidente ha obligado a la suspensión del tráfico ferroviario en la línea que conecta Nueva Delhi con Guwahati. Según datos del Ministerio de Medio Ambiente, en los últimos cinco años han muerto al menos 79 elefantes en India debido a colisiones con trenes.