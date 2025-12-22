Detienen a 27 personas en una macrooperación contra la inmigración ilegal en Motril

La Policía Nacional ha detenido a 27 personas en el municipio granadino de Motril como presuntos autores de los delitos de favorecimiento de la inmigración ilegal e infracciones a la Ley de Seguridad Social en una macrooperación por la que se han inspeccionado cuatro locales nocturnos de ocio de la localidad que eran frecuentados por ciudadanos de nacionalidad colombiana.

En la operación —denominada 'Bogotá'— se han identificado a un total de 74 personas y se incoado también cinco actas de sanción en materia de Seguridad Social. La investigación se inició a raíz de la recepción de varias quejas ciudadanas en las que los vecinos ponían de manifiesto una serie de irregularidades y presuntos delitos de tráfico de drogas en dichos locales y que estarían creando alarma social.

Una vez se han recopilado todos los datos de la investigación, se ha desplegado un dispositivo —en el que han tenido participación activa varias unidades de Policía Nacional (Extranjería y Fronteras, Seguridad Ciudadana, Policía Judicial y Policía Científica), Inspección de Trabajo y Seguridad Social de Granada (ITSS) y Policía Local— que ha derivado en las mencionadas detenciones.

Las personas arrestadas, todas de nacionalidad colombiana, ya han pasado a disposición de la autoridad judicial a través del juzgado número 4 de Motril, en funciones de guardia.