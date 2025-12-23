Desarticulan una secta destructiva en Tenerife: sacrificaban animales y consumían sustancias peligrosas

La Policía Nacional ha detenido a cinco personas —cuatro en Tenerife y una en Las Palmas de Gran Canaria— por su presunta participación en delitos de asociación ilícita, maltrato animal, estafa, lesiones, contra la salud pública y falsedad documental.

Los arrestados, presuntamente, lideraban un grupo que "al objeto de enriquecerse ilícitamente y al amparo de prácticas propias de santería, sometían a un control absoluto a sus adeptos (personas con distintas vulnerabilidades) a quienes manipulaban mediante la utilización del engaño y la inculcación de miedos, en ocasiones, de tipo espiritual", explica la Policía Nacional en su nota de prensa.

Rituales con sacrificios

El grupo realizaba ceremonias con sacrificios de animales y consumo de drogas a las que daban apariencia de espiritualidad y por las que percibían importantes cantidades de dinero. Sus seguidores confiaban en que obtendrían distintos beneficios personales, entre ellos evitar males de tipo espiritual o enfermedades.

Control psicológico y drogas

Durante los rituales, se consumían sustancias que suponían un riesgo para la salud para los participantes, como el estramonio, el popper o la cocaína. El control psicológico ejercido por el líder era de tal intensidad que varios adeptos han tenido que recibir tratamiento psiquiátrico tras su salida del grupo destructivo.

Prisión para el líder

Los detenidos fueron puestos a disposición judicial el pasado jueves, decretándose prisión provisional para el líder de la secta destructiva y medidas cautelares para el resto de los arrestados.