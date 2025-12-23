Dos hombres se atrincheran en un chalet de Elche tras matar a golpes a dos personas

Dos hombres han muerto y un tercero se encuentra ingresado grave en el Hospital de Elche tras ser apaleados en un chalet independiente de El Pinet, en la pedanía ilicitana de La Marina, presuntamente a manos de dos individuos de nacionalidad polaca que se encuentran atrincherados desde ayer por la tarde dentro de la mencionada vivienda, que continúa acordonada por la Guardia Civil.

Según confirman a Libertad Digital fuentes cercanas a la investigación, "la situación está bajo control". "No hay indicios de que tengan armas de fuego ni rehenes", añaden. Los agentes desplazados hasta el lugar están "intentando negociar para proceder a su detención" y, si no se llega a un acuerdo, "se realizará por la fuerza".

Llamada a Emergencias

Los hechos se registraron alrededor de las seis de la tarde de este lunes. Según señala esta fuente, una llamada al 112 efectuó un primer aviso que motivó el desplazamiento de efectivos hasta la vivienda en la que se supone que se perpetraron los dos asesinatos y se ocasionaron las lesiones de la tercera víctima.

La persona que realiza la llamada explicó que "alguien intentaba llevarse a dos personas". Pero cuando la Guardia Civil se persona "confirma que esas personas estaban fallecidas".

Investigación de los asesinatos

El levantamiento de los cadáveres de los dos hombres alemanes se produjo de madrugada. La investigación realizada hasta el momento "descarta que se trate de un ajuste de cuentas".

Todas las víctimas —tanto los fallecidos como el herido— son de nacionalidad alemana y las pesquisas realizadas hasta el momento apuntan a que "no conocían" a los presuntos homicidas.

La presunta okupación de la vivienda en la que se encuentran atrincherados los dos polacos podría ser el origen del conflicto que derivó en la paliza mortal que acabó con la vida de los dos ciudadanos alemanes.

El móvil de los crímenes

La principal hipótesis que se maneja en este momento es que las tres víctimas acudieron al chalet, propiedad de otro alemán, para comprobar si había alguien viviendo en él. Al toparse con los dos polacos, les habrían pedido que se marcharan y comenzó el enfrentamiento.

Los okupas se habrían negado a desalojar la casa y la emprendieron a golpes contra los tres visitantes. Cuando fueron vistos por la vecina que avisa a Emergencias, estarían intentando meter los cuerpos maltrechos —dos ya fallecidos— de los alemanes en un vehículo.