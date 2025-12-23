Investigan a un padre por darle una bofetada a su hijo de 13 años

La Policía de Santander investiga a un padre de 50 años por propinar una fuerte bofetada a su hijo de 13 años en un centro comercial situado en la calle Francisco Rivas Moreno de la localidad de Peñacastillo. El hombre podría ser acusado de un supuesto delito de violencia doméstica.

Los hechos habrían ocurrido el sábado, alrededor de las 20.50 horas, en el marco de una discusión que se habría desarrollado entre el menor y su padre en el Centro Comercial Peñacastillo. Las razones que motivaron el conflicto no han trascendido.

Una noticia que hemos conocido el mismo día en el que la Audiencia de Sevilla ha absuelto a un hombre —que inicialmente fue condenado a casi cuatro meses de cárcel— por dar un "cachete" a su hijo de 11 años durante una discusión en el domicilio familiar.

"Siendo algo estrictamente aislado y puntual, no reviste la gravedad suficiente para integrar este tipo penal", concluyen los magistrados de la Sección Tercera. La sentencia dictada en 2024 le condenaba a tres meses y veintidós días de prisión, y le prohibía acercarse a su hijo durante dos años.