Muere una turista italiana tras un violento choque entre dos cruceros en el río Nilo

Una turista italiana de 47 años ha fallecido tras la colisión de dos cruceros turísticos en el río Nilo. El accidente ocurrió el domingo por la tarde en las proximidades de la ciudad egipcia de Luxor, según ha informado el diario británico Daily Mail. El impacto entre las embarcaciones ha sido descrito por medios locales como "extremadamente violento" y ha causado importantes daños materiales en uno de los barcos.

La víctima –identificada como Denise Ruggeri– viajaba junto a su marido a bordo del crucero Royal Beau Rivage, que realizaba una travesía turística por el Nilo para visitar algunos de los principales enclaves del antiguo Egipto. El siniestro se produjo alrededor de las siete de la tarde, cuando esta embarcación chocó contra otro crucero, el Opera, por causas que todavía están siendo investigadas.

Como consecuencia del impacto, al menos cuatro camarotes del Royal Beau Rivage resultaron gravemente dañados. Ruggeri se encontraba en su cabina en el momento del choque y cayó violentamente, lo que le provocó una grave lesión pulmonar. Tras las labores de rescate, la mujer fue evacuada de urgencia al hospital de Esna, donde terminó falleciendo poco después de su ingreso, según ha detallado el mismo medio.

Una vulneración de las normas de navegación

A bordo del Royal Beau Rivage viajaban entre 70 y 80 turistas italianos más. Afortunadamente, no se produjeron más heridos como consecuencia del accidente. El embajador de Italia en El Cairo, Agostino Palese, ha asegurado que "por el momento no hay constancia de que otros ciudadanos italianos se hayan visto implicados. Todos se encuentran a salvo".

Las autoridades egipcias han abierto una investigación para esclarecer las circunstancias exactas del siniestro. La Autoridad Egipcia de Transporte Fluvial ha atribuido inicialmente el accidente a una maniobra brusca y a una vulneración de las normas de navegación, aunque no se han ofrecido más detalles sobre cómo se produjo la colisión ni sobre la posible responsabilidad de cada embarcación.

Como medida cautelar, la licencia del capitán del Royal Beau Rivage ha sido suspendida mientras avanzan las investigaciones. La Fiscalía egipcia también ha iniciado diligencias para determinar si hubo negligencia o incumplimientos de los protocolos de seguridad durante la navegación. Aunque los cruceros por el río Nilo resultan uno de los principales atractivos turísticos de Egipto, este accidente vuelve a poner el foco en la seguridad de este tipo de travesías.

El incendio de otro crucero en el río Nilo

El suceso se produce apenas dos meses después de que otro crucero turístico sufriera un incendio mientras navegaba por el Nilo, un incidente que obligó a evacuar a más de 200 pasajeros sin que se registraran víctimas.