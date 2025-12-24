Los crímenes de los okupas de Elche, ¿un fallo del sistema?

El análisis del alcalde de Elche, Pablo Ruz, sobre lo ocurrido ayer en la pedanía de La Marina —unos okupas mataron a dos personas y se atrincheraron en el chalet, en el que pretendían establecerse— no deja lugar a dudas: se podía haber evitado. Los dos polacos que presuntamente mataron a dos ciudadanos de nacionalidad alemana e hirieron de gravedad a un tercero son "reincidentes".

Habían sido arrestados hasta en "tres ocasiones", ha explicado, "y a las pocas horas estaban en la calle". Este no era su primer "intento de okupación de vivienda", ha asegurado. De ahí que haya lamentado los "fallos del sistema" que se producen como consecuencia de la "laxitud de la ley", unas horas después de que la Guardia Civil detuviera a los atrincherados que sembraron el pánico en la zona de El Pinet.

Esto demuestra que "tanto las leyes como los responsables de que las leyes se cumplan evidentemente hacen aguas", ha aseverado, "y como alcalde lo tengo que denunciar". "La reincidencia es un problema gravísimo" y, en este caso, "se ha llevado por delante la vida de dos personas". "Nos parece que esto es un escándalo y es inmoral", ha exclamado. "Esto no puede seguir así", ha concluido.

El Gobierno no responde

El primer edil de Elche asegura que no es la primera vez que desde el consistorio se traslada que han detectado "episodios de violencia" en La Marina. "Una pedanía tranquila, una pedanía de paz, en la que la Policía Local junto con la Guardia Civil tiene la jurisdicción para precisamente prevenir", ha señalado.

Después de lo ocurrido en los últimos días —denuncia— aún está "esperando recibir la llamada" de la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé y el subdelegado en Alicante, Juan Antonio Nieves. Algo que considera aún más grave.

"No puede ser que el subdelegado, que es ilicitano, o que la delegada del Gobierno no se haya dignado en llamarme", ha aseverado. Sí lo ha hecho el consejero de Emergencias e Interior de la administración autonómica, Juan Carlos Valderrama.

Oficina antiokupación

"Es de agradecer que tengamos una policía tan profesional junto con la Guardia Civil, que al final ha resuelto esto de la mejor manera posible", ha añadido Ruz, al tiempo que ha agregado que desde el equipo de gobierno de PP y Vox en el consistorio de la ciudad se anunció hace unas semanas la "necesaria implantación" en Elche de una "oficina antiokupación".

A juicio del alcalde ilicitano, puede servir para "orientar a los propietarios" sobre "cómo encarar una okupación, a la espera de que, desde luego, las leyes cambien y que se proteja al propietario y no al delincuente, que es el que okupa una vivienda". La detención de los okupas polacos sería la cuarta "desde octubre", ha recordado.

Entretanto, la Guardia Civil ha trasladado este miércoles a los dos detenidos por el homicidio de dos personas, el pasado 22 de diciembre en una zona rural de Alicante, que han quedado a disposición del Juzgado de Instrucción número 3 de Elche. La tercera víctima continúa ingresada en el hospital, como consecuencia de la paliza que recibió.

Okupas y asesinos

Los hechos se registraron alrededor de las seis de la tarde de este lunes, 22 de diciembre. Una llamada al 112 efectuó un primer aviso que motivó el desplazamiento de efectivos hasta la vivienda en la que se supone que se perpetraron los dos asesinatos. Era la de una vecina que vio cómo "alguien intentaba llevarse a dos personas". Pero cuando la Guardia Civil se persona "confirma que esas personas estaban fallecidas".

Los presuntos autores de los asesinatos se atrincheraron en una vivienda que habrían intentado okupar en varias ocasiones. Este sería el origen del conflicto que acabó con la muerte de los dos alemanes. Desde el principio se descartó la hipótesis del ajuste de cuentas. Las víctimas se presentaron en el chalet para pedir a los okupas que se marcharan y fueron brutalmente golpeados por los detenidos, dos de ellos hasta la muerte.