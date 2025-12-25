Mueren dos adolescentes en el incendio de una vivienda en Alhaurín El Grande

Dos adolescentes, un chico y una chica de 15 y 16 años, han perdido la vida este jueves a causa de un incendio registrado en una vivienda de la localidad malagueña de Alhaurín El Grande. El servicio de Emergencias 112 Andalucía ha confirmado el trágico desenlace tras el aviso recibido a primera hora de la mañana.

Los hechos se precipitaron en torno a las 8.00 horas, momento en el que varios testigos alertaron de la presencia de llamas en una casa ubicada en la calle San Rafael, advirtiendo de que había personas atrapadas en su interior. Inmediatamente se movilizaron efectivos del Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga, Guardia Civil, Policía Local y sanitarios.

A su llegada, los operativos confirmaron el fallecimiento de los dos menores. La virulencia de las llamas ha causado graves daños estructurales en el inmueble de dos plantas, llegando a provocar el colapso del techo de la vivienda.

La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del incendio. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen del fuego a la espera de los resultados de las autopsias y del informe pericial.