Un joven de 17 años y un hombre de 63 mueren apuñalados en Madrid en Nochebuena

Un joven de 17 años en Puente de Vallecas y un varón de 63 años en Chamberí han muerto esta Nochebuena por heridas de arma blanca, según ha informado Emergencias Madrid.

El primer caso fue en la calle Lagartera de Puente de Vallecas a las 2 horas. Al llegar los sanitarios del Samur-Protección Civil encontraron a un chico de 17 años en parada cardiorrespiratoria con un hemitórax izquierdo.

Agentes de Policía Nacional acudieron a la zona alertados por una pelea entre dos grupos. Allí encontraron a la víctima y agentes intentaron reanimarlo sin éxito.

La Policía Nacional desplegó un dispositivo especial de búsqueda que permitió localizar en las inmediaciones a otro hombre también participante en la pelea por la parte contraria, el cual presentaba heridas de arma blanca. Quedó detenido tras ser asistido por los sanitarios. El otro presunto autor fue detenido en la Comisaría de Vallecas.

Crimen en Chamberí

El segundo fallecido por agresión por arma blanca se produjo a las 5.40 horas en la calle Alonso Cano. Al llegar los sanitarios encontraron al hombre de 63 años con varias heridas y en parada cardiorrespiratoria que no pudieron revertir los equipos de Samur-Protección Civil.

La Policía Nacional fue alertada de un varón tendido en la vía pública y en el lugar se personaron agentes del DEVI de Policía Científica y del Grupo VI de Homicidios, quienes se hacen cargo de la investigación.