Mata a su hermano durante una discusión el día de Navidad en Leganés

La Policía Nacional ha detenido este jueves a un hombre como presunto autor de la muerte de su hermano en la localidad madrileña de Leganés. Los vecinos avisaron al 091 tras escuchar, sobre las 15.00 horas de este 25 de diciembre, una fuerte discusión en el interior de una vivienda.

Agentes de Seguridad Ciudadana se personaron en el lugar, donde encontraron a la víctima —de 53 años— en el suelo con heridas de arma blanca y sin aparentes signos de vida. Los servicios sanitarios solo pudieron certificar el fallecimiento.

El presunto responsable de los hechos —de 49 años y nacionalidad española— se encontraba en el domicilio, por lo que se procedió a su detención por un delito de homicidio. Según fuentes de la Jefatura Superior de Policía, el arrestado es paciente psiquiátrico.

En las últimas 24 horas, otras dos personas han fallecido por arma blanca en la Comunidad de Madrid: un joven de 17 años en Puente de Vallecas y un varón de 63 años en Chamberí, ambos durante la madrugada de la Nochebuena.