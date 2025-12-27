Al menos 9 personas mueren en 48 horas en los incendios de sus viviendas

Los incendios registrados en viviendas se han cobrado la vida de al menos nueve personas desde el 24 de diciembre. Tres de los fallecidos se han registrado en Galicia; tres, en Andalucía; dos en Canarias y uno en Castilla-La Mancha.

Viernes negro

Entre ellos se encuentra el de un hombre que ha sido encontrado muerto en el interior de su casa en Pontevedra, en la parroquia de Mourente. Un vecino ha alertado del hallazgo después de darse cuenta de que una ventana estaba quemada, según ha informado el 112 Galicia. La principal hipótesis es que la víctima pudo fallecer por electrocución después de que explotase un microondas.

La Guardia Civil investiga la muerte de un hombre de 49 años y su hijo de 21, cuyos cuerpos han sido localizados en una de las habitaciones de su domicilio —con signos de haber sufrido un incendio—, ubicado en el casco urbano Mugardos (La Coruña). El fallecimiento se pudo producir por inhalación de gases derivados de la combustión. Algo que deberá determinar la autopsia.

Otras dos personas, un hombre y una mujer, han fallecido de madrugada tras declararse un fuego en la vivienda en la que residían en La Matanza de Acentejo (Tenerife), según ha informado el Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad (Cecoes) 112. Cuando llegaron los servicios de Emergencias ya se encontraban inconscientes y los Bomberos procedieron a extinguir las llamas.

Solo en la Comunidad Valenciana se han atendido en la mañana de este viernes a 26 personas afectadas por inhalación de humo en los incendios que se han registrado en Alaquás, Albaida y Quart de Poblet.

Tragedia en Málaga

Dos adolescentes, de 15 y 16 años, murieron en un incendio declarado en su casa en la mañana del jueves en el municipio malagueño de Alhaurín El Grande. Varios testigos dieron la voz de aviso al teléfono 112, a las 8.00 horas, para informar de que había fuego en una vivienda de la calle San Rafael en la que había personas atrapadas. Los vecinos del municipio han guardado silencio este viernes como muestra de dolor y recuerdo a las víctimas.

También en Nochebuena

En la noche del 24 de diciembre, un anciano de 82 años falleció como consecuencia de las llamas en Cádiar (Granada) y un hombre de 55 años pereció por las mismas circunstancias en Almadén (Ciudad Real).

Y, aunque no hubo víctimas mortales, cabe destacar el susto que se llevaron los huéspedes de un hotel de L'Hospitalet de Llobregat por el incendio en una sauna del establecimiento. Una persona necesitó atención médica y un total de 53 tuvieron que ser evacuadas.