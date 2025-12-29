Detenidos tres trinitarios por intentar matar a machetazos a un joven elegido al azar en Madrid

La Policía Nacional ha detenido a tres jóvenes vinculados a la banda latina de los Trinitarios por su presunta implicación en una agresión con armas blancas contra un joven en el distrito madrileño de Latina. Los arrestados son un mayor de edad y dos menores, y están acusados de los delitos de tentativa de homicidio, robo con violencia y pertenencia a organización criminal. Los hechos ocurrieron la noche del pasado 15 de noviembre y la víctima sufrió heridas de extrema gravedad que pusieron en serio riesgo su vida.

La agresión tuvo lugar en un parque situado en la confluencia de las calles Sepúlveda y Gotarrendura, donde el joven se encontraba junto a un grupo de amigos. Según ha determinado la investigación policial, la víctima no tenía ningún tipo de relación con bandas juveniles violentas y fue atacada de manera completamente aleatoria tras cruzarse con el grupo agresor.

De acuerdo con las pesquisas, los detenidos se desplazaron hasta la zona con la intención de llevar a cabo lo que en la jerga de las bandas se conoce como una "caída". Este tipo de acciones consisten en incursiones premeditadas en áreas consideradas territorio de grupos rivales, con el objetivo de cometer agresiones grupales sin que exista necesariamente un conflicto previo con la persona atacada. En este caso, los agresores buscaban supuestos miembros de los Dominican Don’t Play (DDP).

Un ataque extremadamente violento

Al llegar al parque, los jóvenes se aproximaron a un grupo de personas y seleccionaron a una de ellas, a la que separaron del resto. A continuación, interrogaron a la víctima sobre una supuesta vinculación con la banda rival y le exigieron que realizara gestos ofensivos contra los DDP. También le obligaron a entregar su teléfono móvil para acceder a sus redes sociales y comprobar su contenido. Aunque el joven negó cualquier relación con grupos violentos y el contenido del dispositivo corroboraba su versión, la situación derivó en un ataque extremadamente violento.

Los agresores sacaron cuchillos y machetes que llevaban ocultos entre la ropa y arremetieron contra el joven en varias ocasiones. El ataque le provocó heridas muy graves en el abdomen, el costado y la espalda, que requirieron atención médica urgente y pusieron en peligro su vida. Tras la agresión, los atacantes abandonaron el lugar sin prestarle auxilio.

Hasta el parque se desplazaron servicios sanitarios de emergencia, que encontraron a la víctima con múltiples heridas por arma blanca. Tras ser estabilizado en el lugar, fue trasladado en estado muy grave a un centro hospitalario, donde permaneció ingresado debido a la gravedad de las lesiones.

Detención de los tres implicados

La investigación ha sido asumida por la Brigada Provincial de Información de la Jefatura Superior de Policía de Madrid. Durante cerca de un mes, los agentes han llevado a cabo diversas diligencias que al final han permitido identificar a los presuntos responsables. El pasado 16 de diciembre se desarrolló un operativo policial que culminó con la detención de los tres implicados, todos ellos relacionados con la estructura de los Trinitarios.

Tras pasar a disposición judicial, la autoridad judicial ha acordado el ingreso en un centro de menores para dos de los arrestados, mientras que el tercero ha quedado sometido a medidas judiciales. Por el momento, la investigación continúa abierta para esclarecer completamente los hechos y determinar si existen más personas implicadas en la agresión.