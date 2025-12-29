El dato de armas blancas en Madrid que aterra a la Policía: "Es una barbaridad"

En los últimos días se han producido varias agresiones con arma blanca en la Comunidad de Madrid que han terminado con fallecidos en un clima de inseguridad creciente. Un problema que va en aumento y que está generando la sensación de que España es un país cada vez más inseguro. En este sentido, David Gutiérrez, portavoz nacional de la Confederación Española de Policía (CEP) se ha referido en el programa Es la Mañana de Federico de esRadio. Ha dicho que España es un país inseguro "y no porque lo digamos nosotros, sino porque lo dicen los datos del propio Ministerio del Interior".

En este sentido, ha explicado que "durante el año pasado se alcanzó un nuevo récord en sanciones administrativas a personas que llevaban armas blancas, concretamente en la Comunidad de Madrid, más de 4.000 sanciones en un año, pero es que las agresiones han subido notablemente". David Gutiérrez ha dicho que "las reyertas, las riñas tumultuarias, lo que la gente conoce como violencia callejera, del 2024 al 2025, en los primeros meses hasta septiembre, han crecido más de un 10% en la Comunidad de Madrid y más de un 16% en la capital". "Esto es una barbaridad, es una violencia que están sufriendo los ciudadanos y que especialmente nos pone en riesgo a los policías, porque somos los primeros que tenemos que responder a este tipo de llamadas", ha apuntado.

El portavoz nacional de la CEP ha señalado que "la semana pasada, en apenas 48 horas, hubo cuatro incidentes muy graves con arma blanca, tres de ellos resultaron mortales y el último se impidió porque nuestros compañeros tuvieron que abatir al agresor que retenía con dos cuchillos a su madre". "Esto no se puede permitir. Es una violencia que estamos enfrentando sin los medios adecuados, sin reforzar las plantillas de la manera necesaria. Las unidades que luchan en primera línea en seguridad ciudadana contra este tipo de incidentes violentos no están reforzadas, como venimos pidiendo, y esto al final lo que deriva es en una mayor inseguridad, pues para todos los ciudadanos y, por supuesto, para los policías que, como comentaba antes, están intentando frenar esta oleada", ha denunciado David Gutiérrez.

"Este crecimiento se está dando muy notablemente, por ejemplo, desde el año 2017, que han aumentado un 60% las sanciones que estamos tramitando en la vía pública contra personas que están portando armas blancas. Y no parece una prioridad para el Gobierno cuando lo venimos denunciando constantemente", ha dicho el portavoz nacional de la CEP que ha puesto el foco en "la Delegación del Gobierno en la Comunidad de Madrid o la Jefatura Superior" porque "no pueden seguir mirando para otro lado porque este incremento es muy alarmante y nos está poniendo en riesgo a todos".

Aumento de bandas latinas

En la Comunidad de Madrid el aumento de este tipo de crímenes está relacionado con la implantación de bandas de origen latino. Sobre esta cuestión el portavoz nacional de la CEP ha indicado que "el uso de armas blancas se ha multiplicado en todo tipo de delincuencia, incluso en la delincuencia convencional. Sí que es cierto que hay bandas juveniles, todos sabemos qué origen tienen, solo que ahora este es el nombre oficial que han decidido darles, que están utilizando estas armas blancas para ganar territorialidad, para ganar espacio en la calle, para hacer que sus miembros destaquen frente a otros, para enfrentarles a retos en los que aumenta la jerarquía dentro del grupo al que pertenecen. Y esto es verdaderamente preocupante".

"Estamos hablando de que en Madrid capital se están produciendo, por ejemplo, más de 150 reyertas al mes. Esto lo estamos viendo todos. Es un récord histórico. Este es el problema que no se está queriendo afrontar. Y el perfil está muy claro. Aparte de la delincuencia convencional, que no está viendo penalizada debidamente, el hecho de que porten armas blancas durante el desarrollo de su actividad delictiva, solo se está tramitando en vía penal o teniendo algunas consecuencias en vía penal cuando hacen uso violento de esa arma, cuando nosotros estamos reclamando que se penalice el simple hecho de que la porten, que se penalice en el código penal", ha explicado.

David Gutiérrez ha indicado que "esto es muy importante para que los delincuentes no sigan empleando este tipo de armas en sus hechos delictivos. Esto no se está produciendo y tampoco se está penando en mayor medida a nivel administrativo el que los delincuentes la porten en la vía pública. Y este nuevo tipo de violencia como las bandas que todos conocemos, Los Trinitarios, Los Ñetas, Los Dominican Don’t Play, todas estas bandas que son de origen latino están causando estragos". El portavoz nacional de la CEP ha añadido que "están empleando esta violencia de una manera que era totalmente inusual, que es simplemente para hacer crecer su poder territorial o para que sus miembros crezcan dentro de la jerarquía. Esto es muy preocupante. Es un nuevo tipo de violencia al que estamos enfrentando. Se tienen que poner medios específicos para controlarla. Se tiene que penar de una manera directa y hacer un plan estratégico contra este tipo de bandas más efectivo del que se ha hecho hasta ahora, porque claramente no está funcionando".

En este sentido, ha señalado "no podemos permitir que ese riesgo siga aumentando para los ciudadanos que están paseando en la vía pública y pueden ser objeto de una agresión únicamente para que los miembros de estas bandas se diviertan o para que aumente su calidad delincuencial dentro de su organización. Es una auténtica aberración".

"Hablar con una pared"

Uno de los problemas en los que ha insistido el portavoz nacional de la Confederación Española de Policía es en cómo se introducen estas bandas en la sociedad. Cree que para eso "no hacen falta únicamente charlas en los colegios que ciertamente son necesarias para advertir a los menores de los riesgos que puede suponer introducirse en una de estas bandas, sino que hacen falta penas específicas para este tipo de comportamientos que son especialmente graves y que conllevan una degradación muy rápida del tejido social, porque si se admite con normalidad el empleo de la violencia con estas características, luego no podemos sorprendernos de que aumenten varios tipos delictivos derivados de la actividad propia, este tipo de organizaciones que, como bien decía, no solo son hechos violentos, sino que luego también acuden al narcotráfico, acuden a otro tipo de delincuencia que también es muy grave".

"¿Qué hay que hacer para frenarla?", se ha preguntado David Gutiérrez. "Lo primero, reconocer el problema y, lo segundo, tomar medidas efectivas, porque si no el crecimiento puede ser exponencial. Y es que ya nos estamos encontrando a jóvenes de nacionalidad española, también de origen español, que empiezan a participar en este tipo de bandas y no sabemos socialmente hasta qué punto se puede extender. Si no se frena ahora, puede ser un problema muy grave en un futuro próximo".

En este sentido, ha insistido en denunciar la falta de interlocución con la Delegación del Gobierno en Madrid. Ha dicho que "no es la deseada, porque muchas veces es como hablar con una pared". El portavoz nacional de la CEP ha apuntado que "nosotros, aparte de reclamar más medios y más efectivos para las unidades de seguridad ciudadana que se están enfrentando día a día con este tipo de delincuencia, hemos pedido que tienen que aceptar que se está produciendo esta problemática porque los datos son suyos, son del propio Ministerio del Interior, solo hay que ver cómo han aumentado este tipo de delitos violentos, el uso de armas blancas en los mismos y lo que le estamos pidiendo es que tomen medidas".

Cree que habría que comenzar con medidas de tipo administrativo "como puede ser que se sancione con mayor cuantía el hecho de portar armas blancas en la calle, que se anote como reincidencia, aunque haya pasado más tiempo". "Si a una persona la encontramos y le intervenimos hoy un arma blanca y lo volvemos a hacer dentro de unos meses, dentro de un año, dentro de dos, tiene que computar como reincidencia ese hecho para que se le pene de una manera más grave y luego se le sancione administrativamente de una manera más grave, se le ponga una multa mayor para que todos lo entiendan. Luego a nivel penal, cualquier persona que cometa un delito y porte un arma blanca, aunque no llegue a usarla para cometer una agresión por el motivo que sea, tiene que estar específicamente penado, porque cuando alguien va a cometer un acto delictivo, va a una reyerta, a una pelea, a realizar un robo y porta un arma blanca, es porque puede estar dispuesto a usarla a la hora de cometer ese delito y tiene que tener una condena penal específica para que realmente la ley pues cumpla esa función preventiva y que le haga pensarse al delincuente que si comete delitos portando un arma va a tener una pena muy severa y no le sale a cuenta", ha explicado.

Sin embargo, ha reiterado que "lo que estamos viendo es que aumenta cada vez, más y más, el uso de estas armas blancas en el ámbito delictivo y que muchas veces llegan a usarlas, como está sucediendo, con lesiones muy graves o con la muerte. Si no se aumentan las sanciones administrativas y si no se aumentan los años de condena en el Código Penal, especialmente cuando se portan este tipo de armas, obviamente no se va a conseguir esa función preventiva de la norma y los delincuentes no van a tener miedo a portar armas blancas. Por tanto, la van a seguir haciendo, va a seguir aumentando y cada vez vamos a tener, por desgracia, una delincuencia más violenta y más peligrosa".

4.200 sanciones por llevar armas blancas en Madrid

Uno de los datos en los que más hincapié ha hecho el portavoz nacional de la Confederación Española de Policía David Gutiérrez es el de la intervención de armas blancas en la Comunidad de Madrid. Ha dicho que "en la capital ha ascendido de una forma más notable, pero en la CAM en el 2024, nosotros intervenimos más de 4.200 armas blancas en la vía pública". Eso supone "más de 4.200 sanciones a personas por llevar armas blancas en la vía pública".

"La gente tiene que poder dimensionar esto. Fueron 4.000 armas blancas las que se retiraron el año pasado por los policías, pero nosotros no interactuamos cada día con todas las personas que salen a la calle. Es decir, si hemos intervenido ese número de armas blancas y hemos sancionado a esas personas, ¿cuántas armas blancas se están portando ahora mismo en la vía pública al año? ¿Cuántas personas las están portando? ¿Cuántas de ellas están dispuestas a utilizarlas si estamos hablando de que las reyertas han crecido singularmente?", ha señalado David Gutiérrez.

El portavoz nacional de la CEP ha recordado que "en 48 horas ha habido tres personas que han resultado muertas, han resultado una asesinada, otra muerta y otra ha estado a punto y nosotros le hemos impedido porque hemos conseguido abatir al agresor". En este sentido, ha dicho que "es verdaderamente muy preocupante que las armas blancas estén circulando a este nivel batiendo año tras año un nuevo récord y que la Delegación del Gobierno y el Ministerio del Interior no estén haciendo absolutamente nada para atajar este tipo de delincuencia". "Yo creo que no estamos siendo verdaderamente conscientes de la dimensión del problema y si dejamos que pase el tiempo y que aumente, al final lo que vamos a ver es un número de lesiones y de homicidios y de asesinatos muy alto, como ya lo estamos viendo año tras año", ha finalizado.