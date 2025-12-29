Muere un hombre de 53 años en el incendio de una vivienda en la Alpujarra de Granada

Un hombre de 53 años ha fallecido en la madrugada de este lunes tras el incendio registrado en una vivienda del municipio granadino de La Taha, en la Alpujarra, según ha informado el servicio de emergencias 112 de Andalucía.

El incendio se produjo minutos antes de las 4.00 horas, cuando varias personas alertaron al 112 de que salía abundante humo de una casa de una planta situada en la calle Palenque, en la localidad de Pitres, y de que en su interior podría haber una persona atrapada. Las llamadas activaron de inmediato el protocolo de emergencias.

Desde la sala coordinadora del 112 se movilizaron los Bomberos de la Diputación de Granada del parque de Cádiar, efectivos del Centro de Emergencias Sanitarias 061 y agentes de la Guardia Civil, que se desplazaron hasta el lugar del siniestro para intervenir en la vivienda afectada.

Intervención de los servicios de emergencia

A su llegada, los equipos de emergencia procedieron a sofocar el incendio y a acceder al interior del inmueble. Una vez controlada la situación, los operativos localizaron el cuerpo sin vida del propietario de la vivienda, un hombre de 53 años, cuyo fallecimiento fue confirmado en el lugar.

Según la información facilitada por el 112 de Andalucía, el hombre habría fallecido probablemente por inhalación de humo, aunque esta circunstancia deberá ser determinada con precisión en el marco de la investigación abierta tras el suceso.

Investigación abierta

La Guardia Civil ha activado el protocolo judicial correspondiente y se ha hecho cargo de las diligencias para esclarecer las causas que originaron el incendio. Por el momento, no han trascendido más detalles sobre el origen del fuego ni sobre las circunstancias previas al siniestro.

El incendio tuvo lugar en una vivienda ubicada en un municipio de alrededor de 700 vecinos, lo que facilitó que el humo fuera detectado rápidamente por residentes de la zona, que alertaron a los servicios de emergencia al percatarse de la situación.

Actuaciones posteriores

Tras la confirmación del fallecimiento, los servicios sanitarios no pudieron hacer nada por salvar la vida del hombre, mientras que los bomberos continuaron trabajando para asegurar la vivienda y evitar posibles rebrotes del incendio.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar el origen del fuego y las circunstancias exactas en las que se produjo el incendio que ha costado la vida al vecino de La Taha.