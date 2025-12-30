La Guardia Civil investiga el asesinato a tiros de un joven británico en Orihuela

La Guardia Civil de Alicante ha abierto una investigación para esclarecer la muerte violenta de un joven de nacionalidad inglesa en una urbanización del municipio de Orihuela, Alicante. Los hechos se conocieron el pasado 21 de diciembre, cuando el instituto armado recibió una llamada alertando del fallecimiento de un varón británico en la zona de Campoamor, según han informado fuentes de la Benemérita a Europa Press.

Tras el aviso, se desplazó hasta el lugar de los hechos el equipo de Homicidios de la Guardia Civil. La víctima tenía 29 años y, de acuerdo con fuentes cercanas al caso, presentaba heridas causadas por arma de fuego. El juzgado de instrucción de Orihuela se ha hecho cargo de las diligencias y ha decretado el secreto de sumario.

Varias heridas de bala

Según ha publicado el diario Información, el cadáver fue localizado en el interior de una vivienda de la urbanización Lomas de Cabo Roig, en Orihuela Costa. La alerta inicial partió de una patrulla de la Policía Local de Orihuela, que acudió al domicilio tras ser avisada por varias personas que indicaron que a un amigo le había sucedido algo grave. Al acceder al inmueble, los agentes encontraron el cuerpo ensangrentado del joven y comunicaron de inmediato los hechos a la Guardia Civil.

Especialistas de la Policía Judicial y del Laboratorio de Criminalística se hicieron cargo de la inspección del lugar, junto a la comisión judicial, que autorizó el levantamiento del cadáver y su traslado al Instituto de Medicina Legal de Alicante. La autopsia confirmó que el fallecido presentaba varias heridas de bala, aunque no se ha hecho público el número exacto de disparos, según la información del mismo diario.

Otro tiroteo varios días antes en Orihuela

Una de las principales líneas de investigación apunta a un posible ajuste de cuentas relacionado con el tráfico de drogas. Los investigadores también tratan de determinar si este homicidio guarda relación con otro tiroteo ocurrido diez días antes en un aparcamiento subterráneo de Orihuela Costa, en el que un ciudadano británico resultó herido tras recibir varios disparos en el garaje de su domicilio.

El coche de la víctima fue tiroteado por entre 10 y 15 disparos, según señalaron fuentes cercanas a la investigación. Afortunadamente, el herido –mayor de edad– consiguió salir del coche y pedir ayuda a un vecino, que lo trasladó al Hospital de Torrevieja.

La investigación se extiende además a otros delincuentes de origen inglés e irlandés asentados en la comarca de la Vega Baja y que ya habían sido objeto de actuaciones policiales anteriores. Por el momento, no se han producido detenciones y las diligencias continúan bajo secreto judicial.