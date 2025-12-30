Muere la joven de 25 años intoxicada en un incendio en una vivienda de Crevillente (Alicante)

La joven de 25 años que resultó intoxicada en el incendio registrado este domingo en una vivienda de Crevillente (Alicante) ha fallecido durante la pasada madrugada en el Hospital del Vinalopó, donde permanecía ingresada tras ser trasladada por los servicios de emergencia, según han confirmado fuentes oficiales.

De acuerdo con la información facilitada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU) de la provincia de Alicante, el aviso del incendio activó un amplio dispositivo sanitario. Hasta el lugar se desplazaron una unidad de Soporte Vital Básico (SVB) y dos unidades del Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU).

El equipo médico asistió a la joven, que se encontraba en parada cardiorrespiratoria como consecuencia de la intoxicación por humo. Los sanitarios le practicaron reanimación cardiopulmonar avanzada y otras maniobras de estabilización en el lugar del suceso.

Según el CICU, los profesionales sanitarios lograron recuperar a la víctima en dos ocasiones, lo que permitió su traslado al Hospital del Vinalopó, donde ingresó en estado grave. Pese a los esfuerzos del personal médico, la joven falleció finalmente durante la madrugada.

Otro herido por inhalación de humo

Según ha informado el Consorcio Provincial Bomberos Alicante, en la vivienda se encontraban seis personas, de las cuales dos resultaron gravemente heridas. La joven de 25 años ha terminado falleciendo, mientras que un hombre de 33 años fue atendido por los servicios de emergencia por inhalación de humo y trasladado al Hospital General Universitario de Elche. Por el momento, se encuentra con un pronóstico reservado.

"Lamentamos el triste fallecimiento de una joven en el grave incendio de vivienda acontecido anoche sobre las 20 horas en Crevillente. Tras rescatar a 6 personas, y quedando 2 de ellas graves, finalmente una de ellas perdió la vida. Nuestro más sentido pésame a la familia", ha publicado el Consorcio en un mensaje en su perfil de X.

El fuego requirió varias horas de trabajo por parte de los efectivos debido a la intensidad del humo generado en el interior del inmueble. La intervención se dio por finalizada a las 1:21 horas de la madrugada, momento en el que el incendio quedó completamente controlado y se aseguró la zona.

El animal de la vivienda

Los bomberos también han informado de que el perro que se encontraba en la vivienda, y que resultó afectado por el humo durante el incendio, ha logrado recuperarse tras la actuación de los servicios de emergencia.

Por el momento, no han trascendido más detalles oficiales sobre las causas del incendio, que están siendo analizadas por los servicios competentes.