Una mujer mata al amigo de su expareja en una pelea por un vídeo de una infidelidad

La inseguridad que afecta al distrito madrileño de Usera ha vuelto a quedar reflejada tras la detención de una mujer como presunta responsable del homicidio de un hombre de 60 años que murió desangrado después de recibir una puñalada en una vivienda de la calle Marcelo Usera, unos hechos ocurridos el pasado 26 de diciembre y por los que ya hay dos personas arrestadas.

La víctima falleció a consecuencia de una herida por arma blanca en una pierna, que le provocó una hemorragia mortal. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:20 horas, cuando un hombre alertó a la Policía Nacional asegurando que había encontrado a un amigo gravemente herido en su domicilio.

A la llegada de los servicios sanitarios del SUMMA 112, los profesionales realizaron una primera asistencia, pero no pudieron salvar la vida del herido, que falleció poco después en el interior de la vivienda.

En un primer momento, fue detenido el amigo que había dado el aviso, de 57 años, como presunto autor del homicidio. Este explicó que la agresión había sido cometida por una mujer que había huido del lugar, aportando incluso una descripción física.

Las incoherencias en el relato

Durante las primeras pesquisas, los investigadores detectaron numerosas incoherencias en el relato del detenido. Los agentes comprobaron que no existían restos de sangre ni en el portal ni en los descansillos del edificio, concentrándose toda la escena en el interior del piso.

Además, el arma utilizada, un cuchillo de grandes dimensiones, fue localizada dentro de la vivienda, lo que indicaba que el apuñalamiento se había producido allí y no en zonas comunes, como había indicado inicialmente. Ante estos indicios, el hombre fue arrestado como presunto autor del homicidio.

En el domicilio se localizaron también sustancias estupefacientes, y según fuentes policiales, el primer detenido se dedicaba presuntamente a la venta de droga en pequeñas dosis.

El avance de la investigación permitió a los agentes identificar a una mujer como partícipe directa en la agresión mortal. La presunta autora material fue localizada este domingo en un municipio del sur de la Comunidad de Madrid por efectivos del Grupo de Policía Judicial y del Grupo Operativo de Respuesta de la comisaría de distrito de Usera-Villaverde.

La mujer, de 48 años, fue detenida como presunta responsable de un delito de homicidio y de quebrantamiento de condena, ya que tenía en vigor una orden de alejamiento sobre su expareja, el hombre inicialmente arrestado.

El origen de la agresión

Según las pesquisas policiales, pese a la orden judicial, la mujer acudió el día de los hechos al domicilio de su expareja, donde se encontraba la víctima. En el transcurso de una discusión, motivada por la exhibición de un vídeo que evidenciaba una supuesta infidelidad, se produjo un enfrentamiento entre ambos hombres.

En medio de la pelea, la mujer intervino y apuñaló en la pierna a la víctima, causándole una hemorragia mortal. Tras la agresión, huyó del lugar, dejando al hombre herido en el interior de la vivienda.

Al lugar de los hechos se desplazaron indicativos del Grupo de Atención al Ciudadano, Policía Científica, el Grupo VI de Homicidios y el Grupo de Policía Judicial de la comisaría de Usera-Villaverde, que se hizo cargo de la investigación.