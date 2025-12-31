Doble agresión sexual en Vallecas: detenido un peruano por violar a una mujer y a su sobrina

Un hombre de 32 años y nacionalidad peruana fue detenido el pasado domingo por la mañana en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, acusado de agredir sexualmente a una mujer de 36 años y a la sobrina de esta, ambas también de nacionalidad peruana.

Los hechos ocurrieron tras una noche de fiesta entre varias personas en la que se consumió alcohol. Al amanecer, el presunto agresor se trasladó al domicilio de la mujer de 36 años. Una vez en el interior de la vivienda, el hombre la agredió sexualmente cuando se encontraba bajo los efectos del alcohol.

Después de ese primer episodio, el detenido accedió a otra de las habitaciones del piso, donde se encontraba la sobrina de la mujer y también la agredió sexualmente.

El aviso a la Policía

Tras lo ocurrido, fue una de las víctimas quien dio aviso a la Policía. Hasta el domicilio se desplazaron agentes de la Policía Municipal de Madrid y de la Policía Nacional, que escucharon el relato de ambas mujeres y procedieron a la detención del presunto autor de los hechos.

Además, al lugar acudieron servicios sanitarios para prestar atención médica a las dos víctimas, que fueron asistidas en el propio domicilio. El caso quedó en manos de la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Policía Nacional, especializada en este tipo de delitos.