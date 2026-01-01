Detenido por inmovilizar a su mujer para obligarla a consumir drogas delante de su hija y encerrarlas en el baño

La Guardia Civil ha detenido en La Rioja a un hombre de 48 años, vecino de Villamediana de Iregua, como presunto autor de un delito de violencia machista contra su pareja sentimental y de un delito contra la salud pública.

La intervención se inició la tarde del 27 de diciembre, después de que la Central Operativa de Servicios (062) de la Guardia Civil recibiera una llamada de alerta. En ella, una mujer informó de que su pareja había consumido drogas y se encontraba muy alterado y violento en el interior de una vivienda situada en el Camino Viejo de Villamediana de Iregua.

Ante la gravedad del aviso, unidades uniformadas y de paisano del Servicio de Seguridad Ciudadana se desplazaron de inmediato al lugar. A su llegada, los agentes escucharon gritos procedentes del interior del inmueble y observaron a una mujer en un evidente estado de nerviosismo que, al levantar la persiana, solicitó ayuda y manifestó sentir miedo, indicando que su pareja no le permitía salir de la vivienda.

Encerradas en el baño

Los agentes accedieron al interior del domicilio para asegurar la situación. Una vez dentro, separaron al hombre de la víctima, trasladándolo a una zona donde no pudiera verla ni mantener contacto con ella, con el objetivo de garantizar su protección.

De forma paralela, otros efectivos auxiliaron a la mujer y a su hija menor de edad, que se encontraban encerradas en el baño. Los agentes procedieron a calmarlas y a ponerlas a salvo mientras se completaba la intervención policial en la vivienda.

Según el testimonio recabado, la mujer explicó que su pareja había comenzado a consumir sustancias estupefacientes delante de ella y de la menor. Al negarse a participar en ese consumo, el hombre reaccionó de forma violenta e intentó inmovilizarla para obligarla a probar la droga.

El arsenal de droga

Durante la actuación, los agentes localizaron restos de speed y marihuana en una de las estancias del domicilio. La víctima manifestó además su temor debido a que su pareja consumía este tipo de sustancias de manera habitual.

La inspección posterior del inmueble permitió intervenir diversas drogas presuntamente pertenecientes al agresor. En el fondo del congelador, los agentes hallaron una bolsa con una sustancia pastosa, mientras que en un cajón localizaron un bote de cristal con varios envoltorios cuidadosamente ocultos.

Tras el análisis y pesaje del material intervenido, se comprobó que la bolsa escondida en el congelador contenía 534 gramos de speed. En el bote de cristal se encontraron pequeñas cantidades de cocaína rosa (tusi), pastillas de éxtasis, marihuana y cristal.

La mujer y su hija fueron atendidas por los servicios sanitarios, y los agentes procedieron a la detención del varón, de nacionalidad española, al que le constan antecedentes por delitos de malos tratos contra una pareja anterior.

Según la Guardia Civil, el speed intervenido, presuntamente destinado a la venta durante las fechas navideñas, habría podido generar, una vez adulterado, 2.144 dosis, con un valor estimado en el mercado ilícito de 24.765 euros.