Detenido en Tenerife un fugitivo condenado por agresión sexual a una menor

El Cuerpo General de la Policía Canaria ha logrado la detención en Santa Cruz de Tenerife de un hombre sobre el que pesaba una sentencia firme por agresión sexual reiterada durante cinco años contra una menor de edad.

El individuo, que contaba con numerosos antecedentes penales por delitos como robo con fuerza, robo con violencia y otros ilícitos, se encontraba en paradero desconocido desde hacía tiempo, tras adoptar diversas estrategias para eludir la acción de la justicia, según consta en un requerimiento de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife.

Cambiaba de aspecto para despistar a la policía

La investigación policial para localizar al fugitivo se describió como "ardua y compleja", debido a que el hombre había modificado su apariencia física, así como vehículos y domicilios, con el objetivo de permanecer oculto. Fuentes policiales señalan que la última intervención previa con el ahora detenido se produjo tras una persecución policial que comenzó en la capital tinerfeña y concluyó en Punta Prieta, municipio de Güímar.

La detención se produjo gracias a la actuación de un agente del Cuerpo General de la Policía Canaria que se encontraba fuera de servicio. El policía identificó al hombre cuando accedía a un conocido supermercado de Santa Cruz de Tenerife y, gracias a la colaboración del personal de seguridad privada del establecimiento, se logró intervenir sin que se registraran incidentes.

Posteriormente, se personó en el lugar un indicativo del Grupo de Respuesta Operativa (GRO), que se encargó del traslado del detenido al Centro Penitenciario Tenerife II, donde ingresó para cumplir la condena que le constaba.

El detenido había logrado mantenerse fuera del alcance de la justicia durante años, a pesar de que sobre él pesaba una sentencia irrevocable. La rapidez y coordinación de la Policía Canaria, unida a la experiencia del agente que lo localizó, permitieron finalmente poner fin a la fuga y asegurar que el condenado cumpla la pena correspondiente.