Detenidos 15 conductores de autobús en Barcelona por favorecer la inmigración irregular

La Policía Nacional ha detenido en Barcelona a 15 conductores de líneas internacionales de autobuses acusados de favorecer la inmigración irregular mediante el transporte de ciudadanos extranjeros sin documentación o sin visado válido entre España y Francia, según ha informado el cuerpo policial en un comunicado.

La operación se inició en marzo de 2025, tras detectar indicios de una nueva modalidad de tráfico ilícito de personas vinculada al transporte internacional terrestre. La investigación permitió constatar la existencia de un entramado en el que participaban conductores y personal auxiliar de algunas compañías privadas de autobuses, que aprovechaban su acceso a rutas europeas para facilitar el traslado irregular de migrantes entre ambos países.

🚩15 conductores de autobús detenidos en la provincia de #Barcelona por facilitar el transporte irregular de migrantes entre 🇪🇸 y 🇫🇷 👉 Pagaban hasta 400 € para viajar sin billete ni documentación válida 🚌 Actuaban en líneas regulares internacionales que cubrían la ruta… pic.twitter.com/WVcvYcaBZy — Policía Nacional (@policia) January 5, 2026

Según la información policial, los detenidos utilizaban su posición como conductores para introducir en territorio nacional a ciudadanos extranjeros que carecían de la documentación exigida para cruzar la frontera. A cambio, percibían pagos que oscilaban entre los 20 y los 400 euros por persona, en función del trayecto y de las condiciones del viaje.

El papel de los conductores

La investigación determinó que esta actividad ilícita generaba "importantes beneficios económicos". Algunos de los conductores detenidos habrían llegado a obtener hasta 50.000 euros anuales mediante este sistema, según los datos recabados por la Policía Nacional.

El modus operandi consistía en permitir la subida a los autobuses de personas sin documentación válida o con documentos falsificados o manipulados, evitando los controles habituales.

A los arrestados se les imputa un delito de favorecimiento de la inmigración irregular, tipificado en el Código Penal, al facilitar la entrada o el tránsito de ciudadanos extranjeros vulnerando la normativa de extranjería.

Además del papel desempeñado por los conductores, la investigación permitió identificar la existencia de captadores, personas ajenas a las empresas de transporte que actuaban como intermediarios. Estos individuos se encargaban de negociar los pagos con los conductores y de garantizar que los inmigrantes pudieran acceder a los autobuses sin ser detectados.