El bar incendiado en Crans Montana no había pasado controles de seguridad en los últimos cinco años

El incendio mortal registrado en el bar Le Constellation, en la estación de esquí de Crans Montana, ha quedado marcado por un grave fallo en los controles de seguridad. El alcalde Nicolas Féraud, confirmó este martes que el establecimiento no había sido inspeccionado en los últimos cinco años, a pesar de que la normativa suiza obliga a realizar controles anuales en los locales abiertos al público, informa EFE.

El regidor reconoció en una conferencia de prensa que desconoce los motivos de este incumplimiento prolongado. "No tengo una explicación", afirmó al ser preguntado por la ausencia de inspecciones durante un lustro.

Cinco años sin inspecciones

Esta revelación se produce después de que la policía del cantón de Valais haya dado por concluida la identificación de todas las víctimas del incendio. El balance definitivo es de 40 fallecidos y 116 heridos, una cifra corregida tras descartarse la vinculación con el suceso de tres personas que acudieron al hospital la misma madrugada por causas ajenas al incendio. De los heridos identificados, 83 continúan hospitalizados.

Entre las víctimas mortales figuran 22 ciudadanos suizos, siete franceses —incluida una persona con triple nacionalidad— y seis italianos, además de dos rumanos, un portugués, un belga y un turco.

Adolescentes entre las víctimas

El siniestro golpeó especialmente a los más jóvenes. El grupo de edad más afectado fue el de los adolescentes, con víctimas de entre 14 y 17 años. A ellos se suman seis jóvenes de 18 años y catorce personas con edades comprendidas entre los 20 y los 39 años.

Con la identificación de heridos y fallecidos ya completada, la atención se centra ahora en el incumplimiento de las medidas de seguridad que debían haberse aplicado en el local. El propio alcalde ha reconocido públicamente que el bar no fue sometido a los controles exigidos por la normativa durante los cinco años previos al incendio.