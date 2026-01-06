Hallado el cuerpo de uno de los menores desaparecidos tras el naufragio de una familia española en Indonesia

Los equipos de rescate que trabajan en el Parque Nacional de Komodo han recuperado este martes el cuerpo sin vida de un menor y el casco de la embarcación en la que viajaba una familia valenciana que naufragó el pasado 26 de diciembre. Se trata del tercer cadáver localizado desde el inicio de las labores de búsqueda, según han confirmado fuentes cercanas a las familias a Europa Press.

El hallazgo se produjo tras el aviso de varios pescadores locales, que alertaron a los servicios de emergencia alrededor de las 14:30 horas (hora local indonesia). El cuerpo fue localizado a unas 7,5 millas náuticas —cerca de 14 kilómetros— del último punto en el que se tuvo constancia de la posición del barco antes de hundirse.

Aviso de pescadores

El responsable de la misión de rescate de la Agencia Nacional para Búsqueda y Rescate de Indonesia, Fathur Rahman, explicó en rueda de prensa que "la víctima fue encontrada junto con el casco del barco" y que, tras su evacuación a Labuan Bajo, los restos mortales fueron trasladados a un hospital para proceder a su identificación oficial.

Un equipo de buceadores confirmó posteriormente que los restos localizados pertenecen al KM Putri Sakinah, la embarcación turística en la que viajaban seis ciudadanos españoles —dos adultos y cuatro menores— y que se hundió frente a la isla de Padar sobre las 20:30 horas del 26 de diciembre.

Según la información facilitada por las autoridades indonesias, el cuerpo recuperado corresponde a uno de los dos niños que permanecían desaparecidos tras el naufragio, aunque a primera hora de la tarde aún no se había hecho pública su identidad. De la familia solo sigue sin aparecer un menor, ya que los otros cuerpos fueron recuperados en días anteriores.

Tragedia en una familia valenciana

El domingo fue localizado el cadáver del padre, Fernando Martín, de 44 años, exfutbolista y entrenador del Valencia CF Femenino B, mientras que el lunes se recuperaron los restos mortales de una niña de 12 años. Ambos fueron hallados en la misma zona en la que se produjo el naufragio.

Andrea Ortuño, esposa de Fernando, fue rescatada con vida tras el accidente, al igual que una de sus hijas, que ya se encuentra en España. Según la información facilitada por el entorno familiar, los dos menores que continuaban desaparecidos eran un hijo de Fernando y otro de Andrea, de 9 y 10 años.

Las autoridades indonesias no han aclarado por el momento si el dispositivo de búsqueda se mantendrá activo para tratar de localizar al último menor, una decisión que sigue pendiente mientras avanzan las tareas de identificación del cuerpo recuperado este martes.