Nuevo ataque a la Policía Nacional: un menor de 14 años agrede a un agente durante pelea en Tudela

Un menor de 14 años fue detenido este fin de semana en Tudela (Navarra) tras participar en una pelea entre dos grupos de jóvenes y agredir tanto a un varón de 35 años como a un agente de la Policía Nacional, según ha informado la Policía Local de Tudela en un comunicado.

Los hechos ocurrieron en el cruce de la avenida de Zaragoza con la calle San Marcial, donde se produjo una pelea que obligó a intervenir a varias patrullas de la Policía Local, con el apoyo de agentes del Cuerpo Nacional de Policía. Durante el altercado, un varón de 35 años resultó herido en el rostro tras recibir un puñetazo propinado por el menor de 14 años, mientras que otro joven, de 18 años, amenazó gravemente a la víctima con un arma blanca.

Según la información facilitada por la Policía Local, el joven de 18 años fue cacheado por los agentes, que localizaron junto a él una navaja con un filo de 14 centímetros, reconocida por las víctimas como el arma utilizada durante las amenazas. El presunto autor de estas intimidaciones huyó del lugar a la carrera y está siendo investigado por los hechos.

Durante la actuación policial, el resto del grupo implicado comenzó a increpar a los agentes con insultos y amenazas de muerte. En ese contexto, un agente de la Policía Nacional recibió un cabezazo por parte del menor, motivando su detención inmediata. El menor fue trasladado a dependencias policiales, donde se informó a sus padres de lo ocurrido.

Otras peleas registradas el mismo día

Además de este incidente, la Policía Local de Tudela intervino el mismo sábado en otras tres peleas ocurridas en distintos puntos de la ciudad. La primera de ellas tuvo lugar alrededor de las 18:00 horas, entre dos grupos de jóvenes, aunque el enfrentamiento ya se había disuelto a la llegada de los agentes.

No obstante, los policías localizaron en las inmediaciones de la calle Misericordia a tres jóvenes de 18 años, dos de los cuales presentaban lesiones compatibles con el uso de arma blanca. Uno de ellos tenía una herida inciso-contusa, mientras que el otro presentaba una lesión del mismo tipo en la cara, producida presuntamente con el mismo objeto.

Las víctimas identificaron a los presuntos agresores a través de varias fotografías. Se trata de dos varones de 18 y 20 años, conocidos por otras intervenciones policiales, que están siendo investigados por un presunto delito de lesiones hasta su detención.

La segunda pelea se registró a las 3:30 horas en el exterior de un bar de ocio situado en la plaza San Jaime. En este caso, un varón de 57 años fue denunciado tras amenazar a varios clientes con la lama de un adorno navideño, según la Policía Local. El individuo fue sancionado conforme a la Ley Orgánica de Seguridad Ciudadana.

El cuarto incidente tuvo lugar en el exterior de una discoteca de la calle San Marcial, donde dos varones de 28 y 30 años protagonizaron una discusión motivada por un asunto de celos.