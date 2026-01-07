Un magrebí apuñala a un hombre en la espalda y la cabeza en Murcia

Un hombre resultó herido después de recibir varias puñaladas de un inmigrante magrebí tras ser atacado en la terraza de un bar de la localidad de Puerto de Mazarrón. Los hechos ocurrieron de madrugada la pasada semana, según recogen las cámaras de seguridad del local a las que ha tenido acceso el diario regional La Verdad.

Las imágenes muestran cómo el agresor se aproxima por detrás a la víctima, que se encontraba sentada junto a varias personas, y extrae un cuchillo que llevaba oculto bajo la ropa. A continuación, le asesta una primera puñalada en la cabeza. Tras el aviso de los acompañantes, se produce un intento de segunda cuchillada, que no llega a impactar plenamente al incorporarse la víctima.

En ese momento se inicia un forcejeo en las inmediaciones de la entrada del local. Poco después, un segundo individuo accede a la zona portando también un arma blanca y acomete contra la víctima en varias ocasiones, con golpes dirigidos a la parte superior del cuerpo. La víctima logra retroceder mientras los agresores abandonan el lugar. Tras la huida de los atacantes, la víctima permanece consciente en el lugar, con heridas sangrantes en la cabeza y el cuello. En el suelo quedó uno de los cuchillos utilizados durante el ataque.

🚨 ALERTE INFO ⚠️ ATTAQUE AU COUTEAU 🇪🇸

Vidéo choc d'une tentative d'homicide au couteau sur la terrasse d'un bar à Puerto de Mazarrón (Murcie, Espagne).

La victime (37 ans, origine maghrébine) assise de dos. Un premier agresseur l'attaque par derrière (coup à la tête). Un second… pic.twitter.com/lN98yyaNhA — Rafael Sereti (@RafaelSereti) January 7, 2026

Según informó el diario regional La Verdad, a la llegada de la Guardia Civil, el herido fue atendido por los servicios sanitarios, que procedieron a suturar varias heridas, algunas de ellas profundas. Los testigos relataron que el ataque fue cometido por dos personas armadas con cuchillos y que uno de ellos habría utilizado spray de pimienta. La víctima manifestó no conocer el motivo del ataque, aunque indicó que existía una orden judicial de prohibición de acercamiento mutua con uno de los presuntos agresores por conflictos anteriores. Al día siguiente de los hechos, la Guardia Civil detuvo en Mazarrón a dos hombres, identificados como A. H. y M. J. Tras ser puestos a disposición judicial, el juez decretó su ingreso en prisión provisional.

Según La Verdad, la acusación particular que ejerce la defensa de la víctima, representada por el abogado penalista José Antonio Vicente, del despacho Jorge Novella Abogados, evitó ofrecer detalles adicionales por respeto al procedimiento judicial en curso. No obstante, señaló que desde el inicio se pidió la medida de prisión provisional. Según explicó el letrado, "es un presunto intento de homicidio en grado de tentativa y el juez estimó nuestra petición por la contundencia de los indicios de criminalidad y por la existencia de un riesgo de reiteración delictiva, ya que uno de los autores quebrantó, además, la prohibición de acercamiento que presentaba con la víctima".

Una camarera de un bar próximo a donde tuvo lugar la pelea, ha señalado su miedo al micrófono de En Boca de Todos y ha dicho que cada vez es más habitual estas situaciones con la gran cantidad de inmigrantes del Magreb que hay en la localidad: "La culpa la tiene el Gobierno de Sánchez, y los magrebíes fomentan el racismo. "Tengo un hijo de dos años y me da miedo salir sola a la calle por la inseguridad", ha denunciado.