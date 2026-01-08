Condenan a 11 años a un ecuatoriano por violar a la hija de su pareja de 7 años

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Almería ha condenado a once años de prisión a un hombre por un delito continuado de agresión sexual con acceso carnal cometido sobre la hija de su entonces pareja sentimental. Los hechos tuvieron lugar en 2011 en la capital almeriense, cuando la menor tenía entre siete y ocho años de edad.

La sentencia impone además al condenado la prohibición de aproximarse a menos de 500 metros de la víctima y de comunicarse con ella por cualquier medio durante 20 años. Asimismo, se dictan seis años de inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad y dos décadas de inhabilitación para cualquier profesión u oficio que conlleve contacto con menores.

Daños morales

El fallo establece una medida de libertad vigilada de diez años que se ejecutará tras el cumplimiento de la pena de prisión. Además, el acusado deberá indemnizar a la víctima con 60.000 euros en concepto de daños morales.

El tribunal considera probado que el procesado, de origen ecuatoriano, aprovechó la convivencia y las ausencias laborales de la madre para quedarse a solas con la niña. En este contexto, realizó actos de naturaleza sexual con ánimo de satisfacer su libido, valiéndose de la corta edad de la menor y de la situación de "manifiesta desventaja" de la víctima.

La niña se mantuvo en silencio durante años tras las advertencias del agresor, revelando lo sucedido en 2020, momento en el que se interpuso la denuncia. La sentencia destaca la credibilidad del "testimonio firme y sólido de la víctima", avalado por los informes periciales que acreditan el impacto psicológico sufrido.