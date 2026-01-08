Dos jóvenes chinos heridos de gravedad durante una reyerta en Carabanchel

Dos hombres de entre 25 y 30 años de edad han resultado heridos de gravedad este miércoles por agresión con arma blanca en el distrito madrileño de Carabanchel, ha informado Emergencias Madrid.

Los jóvenes fueron localizados por los sanitarios alrededor de las 23.00 horas en la calle de Víctor Manuel Martínez y en Eusebio Moreno.

Uno de ellos —inestable hemodinámicamente— presentaba una herida muy profunda en la cara y en el cráneo. El otro, cuyo estado era de menor gravedad, fue alcanzado en la cabeza y el hombro fundamentalmente.

Según ha trasladado Emergencias Madrid, ambos han sido trasladados en estado grave y potencialmente grave a diferentes hospitales. La Policía Nacional se encarga de la investigación.