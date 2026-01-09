Detenido por quemar el coche del alcalde de San Cristóbal (Segovia), otros tres más y la fachada de una casa

Agentes de la Guardia Civil han detenido a un joven de 26 años, vecino de San Cristóbal de Segovia, como presunto autor de un delito de daños agravados al provocar un incendio de manera intencionada que afectó a cuatro vehículos, uno de ellos propiedad del alcalde de la localidad, y a la fachada de una vivienda.

Según han informado este viernes fuentes de la Subdelegación del Gobierno, los hechos ocurrieron el 25 de febrero de 2025 en la localidad de San Cristóbal de Segovia, donde se produjo un incendio intencionado que afectó a cuatro vehículos y a la fachada de una vivienda.

La Guardia Civil inició una "larga y exhaustiva" investigación que ha permitido esclarecer la autoría de este grave suceso.

El detenido habría utilizado dos artefactos incendiarios tipo cóctel molotov, que aprendió a confeccionar con tutoriales de YouTube, con la intención de quemar el vehículo propiedad del alcalde de la localidad, en represalia a varias actuaciones administrativas relacionadas con la expropiación de terrenos y la imposición de sanciones municipales.

Los daños ocasionados, que afectaron a más vehículos y a la fachada de una vivienda, se estiman en más de 150.000 euros, lo que constituye un perjuicio "de notable gravedad" tanto para el patrimonio particular como para la seguridad pública.

Las diligencias instruidas, junto con el detenido, fueron puestas a disposición del Tribunal de Instancia, Sección Civil y de Instrucción, plaza 3 de Segovia.