Detención preventiva para el dueño del bar suizo incendiado en Nochevieja

La investigación por el incendio mortal de Nochevieja en la estación alpina de Crans-Montana avanza con nuevas decisiones judiciales. Un tribunal del cantón suizo de Valais ha ordenado el ingreso en prisión preventiva durante tres meses de Jacques Moretti, copropietario del bar Le Constellation, escenario de la tragedia en la que murieron 40 personas, en su mayoría jóvenes.

Según ha informado la Justicia suiza, Moretti permanecerá detenido durante un periodo inicial de 90 días, aunque la medida podría ser revisada si en el transcurso de la instrucción se acuerdan otras cautelares, como el pago de una fianza, según recoge Europa Press. La decisión ha sido adoptada por el Tribunal cantonal de Medidas Coercitivas ante el riesgo de fuga apreciado por la Fiscalía.

Decisión judicial por riesgo de fuga

El empresario, de nacionalidad francesa, fue detenido al término de una audiencia celebrada en el marco de la investigación penal abierta tras el incendio. La Fiscalía había insistido en la necesidad de acordar su privación de libertad al considerar que existía la posibilidad de que abandonara el país. El tribunal ha asumido este argumento y ha fijado una detención provisional que, en función de la evolución del caso, podría ser modificada mediante la imposición de otras medidas cautelares.

Tanto Jacques Moretti como su esposa, Jessica Moretti, figuran como investigados por posibles delitos de homicidio, incendio y lesiones corporales por negligencia. En el caso de ella, los fiscales han optado por no solicitar el encarcelamiento inmediato, al entender que sus lazos personales permiten reducir el riesgo de fuga mediante medidas alternativas. Tras prestar declaración, la copropietaria del local pudo abandonar la sede judicial.

Presión de las familias de las víctimas

La privación de libertad de Jacques Moretti había sido solicitada en reiteradas ocasiones por el equipo legal que representa a los familiares de las víctimas. El incendio, ocurrido durante una fiesta de Nochevieja, dejó además 116 personas heridas, la gran mayoría con quemaduras graves. Aproximadamente la mitad de los fallecidos eran menores de edad.

Los indicios reunidos hasta el momento apuntan a que el fuego se originó a partir de las chispas de bengalas colocadas en botellas, que prendieron la espuma insonorizante que cubría el techo del establecimiento. Este material favoreció una propagación casi inmediata de las llamas por el interior del local, dificultando la evacuación de los asistentes.