Las consecuencias a las que se enfrenta el autor de la falsa amenaza de bomba en El Prat: de la prisión a una multa

Lo que parecía un vuelo rutinario al aeropuerto de Barcelona-El Prat acabó convirtiéndose en una operación de seguridad. Un vuelo de Turkish Airlines procedente de Estambul tuvo que aterrizar siguiendo protocolos de emergencia después de que se detectara una falsa amenaza de bomba a bordo.

El origen del incidente no fue una llamada ni un aviso directo, sino algo tan cotidiano como una red inalámbrica. Según ha informado la propia aerolínea, un pasajero creó un punto de acceso wifi dentro del avión y decidió bautizarlo con un nombre que incluía una advertencia de carácter explosivo. El mensaje activó de inmediato los mecanismos de prevención en materia de seguridad aérea, procediendo al estacionamiento de la aeronave en una zona de seguridad y al desalojo de sus ocupantes.

Una vez en tierra, el avión fue apartado a una zona reservada del aeropuerto. Los equipos especializados realizaron las comprobaciones pertinentes en la aeronave y en el equipaje, descartando finalmente cualquier riesgo real.

Con la situación controlada, la Guardia Civil ha abierto diligencias para identificar al autor de la falsa alarma. Este tipo de conductas puede acarrear consecuencias penales, ya que simular un peligro inexistente que obliga a movilizar a los servicios de emergencia está contemplado como delito de desorden público en el Código Penal, con penas que pueden incluir prisión o sanciones económicas, tal y como se explica en el artículo 561 del Código Penal:

"Quien afirme falsamente o simule una situación de peligro para la comunidad o la producción de un siniestro a consecuencia del cual sea necesario prestar auxilio a otro, y con ello provoque la movilización de los servicios de policía, asistencia o salvamento, será castigado con la pena de prisión de tres meses y un día a un año o una multa de tres a dieciocho meses", con pago diario de una cantidad a determinar en sentencia.

Además, las autoridades valorarán factores como el impacto del incidente y los costes del operativo, mientras que Turkish Airlines ha anunciado que estudia emprender acciones legales. El episodio provocó momentos de tensión y algunos retrasos, aunque la actividad en El Prat se recuperó con normalidad tras concluir el dispositivo de seguridad.