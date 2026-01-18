Muere un esquiador sepultado por un alud en el Pirineo aragonés

Un esquiador ha perdido la vida este domingo tras quedar sepultado por un alud cuando practicaba esquí fuera de pista en la estación de Cerler, en el término municipal de Benasque (Huesca). El suceso se ha producido en el barranco de Puimestre y ha sido confirmado por la Guardia Civil, según informa Europa Press.

El aviso se recibió alrededor de las 14:00 horas, cuando el Centro Operativo de Servicios de la Guardia Civil de Huesca fue alertado de la caída de dos aludes en una zona no balizada de la estación. En uno de ellos, una persona había quedado atrapada bajo la nieve. Hasta el lugar se desplazaron de inmediato efectivos del Grupo de Rescate e Intervención en Montaña (GREIM) de Benasque, junto con personal de la propia estación de esquí. Tras las labores de búsqueda, los equipos lograron localizar y rescatar al afectado, aunque finalmente no se pudo hacer nada por salvarle la vida.

Aviso activo en el Pirineo

El accidente se ha producido en una jornada marcada por la inestabilidad en el Pirineo aragonés. La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) mantiene activado este domingo el aviso amarillo por riesgo de aludes, una circunstancia que vuelve a poner de relieve el peligro que entraña la práctica del esquí fuera de las zonas controladas.

Una temporada marcada por los aludes

Este nuevo fallecimiento se suma a otros episodios ocurridos durante el inicio de la temporada invernal. El pasado mes de diciembre, tres esquiadores murieron y otro resultó herido tras verse sorprendidos por un alud en las inmediaciones de Panticosa, en la provincia de Huesca. En esas mismas fechas, otro montañero perdió la vida en el valle de Bielsa al quedar atrapado por una avalancha de nieve.