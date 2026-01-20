Asesinado a balazos un español en el primer crimen del año en Almería

La Guardia Civil investiga la muerte violenta de un hombre ocurrida en la madrugada del sábado al domingo en el interior de un cortijo situado a las afueras del municipio de Pechina (Almería). El suceso, que se produjo en una zona rural del Bajo Andarax, constituye el primer homicidio registrado este año en la provincia.

Según han informado fuentes oficiales, los hechos ocurrieron en torno a las cinco de la madrugada, cuando varias personas efectuaron disparos con un arma de fuego en el interior de un cortijo ubicado en el paraje conocido como Camino Carretero, una zona de viviendas diseminadas. Como consecuencia de los disparos, falleció un hombre de unos 45 años y de nacionalidad española.

El Servicio de Emergencias 112 de Andalucía, adscrito a la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta de Andalucía, ha precisado que el centro coordinador recibió un aviso de testigos que alertaban de un episodio con "multitud de disparos" y de una persona herida, que finalmente falleció en el lugar.

Investigación de la Policía Judicial

La Unidad Orgánica de Policía Judicial de la Guardia Civil de Almería se ha hecho cargo de la investigación desde la madrugada. Los agentes trabajan en la localización del presunto autor o autores y en el esclarecimiento de las circunstancias en las que se produjo la muerte. Hasta el momento, la Guardia Civil ha confirmado que se trata de una muerte violenta por arma de fuego y ha descartado la existencia de más personas heridas en el suceso.

La investigación permanece abierta y, según las mismas fuentes oficiales, no se descarta ninguna hipótesis sobre el origen del crimen. Los investigadores analizan todas las posibilidades para determinar el móvil de los hechos, sin que por ahora se haya informado de detenciones relacionadas con el caso.

La zona donde ocurrieron los hechos ha sido escenario en otras ocasiones de actuaciones policiales, lo que ha llevado a los agentes a extremar la prudencia mientras avanzan las diligencias.