Atropella a una mujer que llevaba un carrito con un bebé de 10 meses y se da a la fuga

Un hombre de 32 años ha sido identificado y sancionado después de abandonar el lugar del accidente tras atropellar a una mujer que cruzaba un paso de peatones empujando un carrito con un bebé de apenas diez meses en Tudela (Navarra).

Según ha informado Europa Press, citando a la Policía Local de la capital ribera, los hechos han ocurrido este lunes en torno a las 20.30 horas en el Paseo de los Poetas, a la altura de la calle Carmen Conde, en dirección al parque fluvial del Queiles. La víctima, una mujer de 64 años, ha atravesado el paso de peatones acompañada por la madre del menor cuando ha sido alcanzada por un vehículo.

El momento del atropello

El impacto se ha producido en la zona del glúteo, lo que ha provocado que la mujer haya perdido momentáneamente el equilibrio y se haya resentido del tobillo, aunque no ha llegado a caer al suelo ni ha sufrido heridas de gravedad. Tras el atropello, el conductor se ha detenido brevemente para disculparse y ha indicado que iba a estacionar el coche, pero acto seguido ha abandonado el lugar sin facilitar sus datos personales ni los del vehículo.

La situación ha generado momentos de tensión, especialmente por la presencia del bebé en el carrito, aunque el menor no ha resultado herido. La mujer atropellada ha podido continuar por su propio pie tras el incidente.

Localización del conductor

La rápida reacción de la madre del bebé, nuera de la afectada, ha permitido grabar un vídeo en el que se ha apreciado la matrícula del coche implicado. Gracias a esas imágenes, los agentes han logrado localizar al conductor, que finalmente ha reconocido la autoría de los hechos.

De acuerdo con la información facilitada por Europa Press, se procederá ahora al intercambio de datos entre las partes y el conductor será sancionado por no respetar el paso de peatones y por marcharse del lugar del accidente sin cumplir con sus obligaciones legales. La mujer atropellada ya se encuentra en su domicilio y ha anunciado su intención de presentar denuncia por lo ocurrido.