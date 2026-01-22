El infierno de una discapacitada en Fuerteventura: prostituida tras una oferta de trabajo falsa

La Policía Nacional ha detenido en Puerto del Rosario, en la isla de Fuerteventura, a un hombre como presunto autor de un delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual. La investigación se inició tras la denuncia de una mujer española con una discapacidad reconocida del 57%, que afirmó haber sido trasladada a la isla.

Según ha informado la Jefatura Superior de Policía de Canarias en un comunicado, los agentes comenzaron las actuaciones el pasado 5 de enero, después de que la propia víctima acudiera a dependencias policiales para relatar los hechos. La mujer explicó que había aceptado una propuesta laboral que resultó ser inexistente y que fue utilizada como medio para desplazarla hasta Fuerteventura.

Una vez en la isla, siempre según su testimonio, fue trasladada a un domicilio situado en la capital. En ese inmueble, presuntamente, se produjo el inicio de una situación de explotación sexual continuada, bajo el control del ahora detenido.

El relato de la víctima

La mujer manifestó ante los agentes que, tras su llegada a la isla, carecía de libertad de movimientos y no tenía control alguno sobre el dinero obtenido por la actividad que se le imponía. De acuerdo con la información facilitada por la Policía Nacional, la víctima se encontraba en una situación de dependencia respecto al investigado, quien presuntamente gestionaba todos los aspectos relacionados con la explotación.

Los investigadores consideran que el detenido ejercía sobre la mujer un "control coercitivo e intimidatorio", aprovechándose de su situación de necesidad y de su especial vulnerabilidad. La Policía destaca que la víctima tenía reconocida una discapacidad del 57%, un factor que, según las diligencias, habría sido utilizado por el presunto autor para mantener la situación de sometimiento.

Parte de la explotación sexual se llevaba a cabo mediante la publicación de anuncios en portales web de contactos, que eran gestionados directamente por el investigado. Estos anuncios servían como medio para concertar los encuentros, mientras la víctima permanecía bajo su control.

La intervención policial permitió poner fin de forma inmediata a la situación de explotación y garantizar la protección integral de la mujer, de acuerdo con los protocolos establecidos para víctimas de trata de seres humanos. Tras recabar las pruebas necesarias, los agentes procedieron a la localización y detención del presunto autor.

El arresto se produjo el 14 de enero en Puerto del Rosario. Una vez finalizadas las diligencias policiales, el detenido fue puesto a disposición de la autoridad judicial competente, que será la encargada de determinar su situación procesal.