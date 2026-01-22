Hallan el cadáver de un hombre envuelto en una manta en Almería

La Guardia Civil ha abierto una investigación tras haber aparecido el cuerpo sin vida de un hombre en plena vía pública en el barrio de Las 200 Viviendas de Roquetas de Mar (Almería). El cadáver ha sido localizado envuelto en una manta en el portal de un edificio de la calle Júpiter, según han confirmado fuentes oficiales a Europa Press.

El hallazgo se ha producido alrededor de las diez de la mañana, cuando varios vecinos han alertado a los servicios de emergencia tras encontrar el cuerpo. Hasta el lugar se han desplazado efectivos sanitarios del 061, que han certificado el fallecimiento del varón, de acuerdo con la información facilitada a Europa Press por el servicio de emergencias 112 Andalucía. Tras confirmarse la muerte, se ha activado el protocolo judicial y el levantamiento del cadáver se ha llevado a cabo pasadas las 12:25 horas, quedando la Guardia Civil al frente de las diligencias.

Sin signos aparentes de violencia

Conforme a los primeros indicios recabados por los investigadores, el cuerpo no presentaba signos externos de violencia, lo que ha llevado a considerar como principal hipótesis que no ha habido intervención de terceras personas en el fallecimiento. Aun así, la investigación continúa abierta y el cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal (IML), donde será sometido a la correspondiente autopsia para determinar con exactitud la causa de la muerte.

Desde la Comandancia de la Guardia Civil han subrayado que este episodio no guarda relación con otro ocurrido el pasado mes de julio en el mismo barrio. En aquella ocasión, en la calle Blas Infante, se localizó el cuerpo sin vida de un hombre que había fallecido en un punto de venta de drogas y cuyo cadáver fue abandonado posteriormente en la vía pública por otro individuo.

Por aquel suceso, un varón fue detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública y otro de omisión del deber de socorro. En el caso actual, según han insistido fuentes de la investigación consultadas por Europa Press, se ha descartado cualquier vínculo entre ambos hechos.