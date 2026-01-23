Cae en La Coruña Daniel Vázquez Patiño, uno de los diez fugitivos más buscados

El detenido es Daniel Vázquez Patiño, un delincuente sexual de 46 años, natural de La Coruña, que se encontraba huido de la Justicia por delitos continuados de agresión sexual a menores. Según ha informado la Policía Nacional, el arresto se produjo cuando los agentes lograron localizarlo en su vivienda de Meicende, una pequeña aldea del municipio de Arteixo de unos 3.000 habitantes, momento en el que el prófugo intentó escapar por los tejados y llegó a amenazar con precipitarse al vacío para evitar su detención.

Durante la intervención policial, el fugitivo se mostró extremadamente violento, forcejeó con los agentes y trató de agredir a uno de ellos con un cuchillo. La actuación fue llevada a cabo por efectivos de los Grupos Operativos Especiales de Seguridad (GOES).

Delitos cometidos entre 2012 y 2016

Daniel Vázquez Patiño estaba siendo buscado por agresiones sexuales reiteradas a menores, cometidas entre los años 2012 y 2016. De acuerdo con la Policía Nacional, las víctimas fueron la hija de su expareja sentimental y una amiga de esta, ambas menores de edad en el momento de los hechos.

🚨Ya son 5️⃣ los detenidos de la lista de

"Los 10 más buscados"🚨 ➡️Daniel Vázquez Patiño ha sido detenido tras tratar de huir y atentar contra la integridad física de los agentes 👮🏻 🚔#Los10MásBuscados #PolicíaNacional pic.twitter.com/vpBMYQpOYL — Policía Nacional (@policia) January 23, 2026

La Policía señala que el detenido hacía uso de la violencia cuando las víctimas trataban de resistirse, motivo por el que fue catalogado como un delincuente de alta peligrosidad e incluido en la lista de los diez más buscados por la Sección de Fugitivos del cuerpo.

El prófugo formaba parte del listado de los diez delincuentes más buscados de España, una iniciativa de la Policía Nacional destinada a facilitar la localización y detención de personas reclamadas por la Justicia por delitos graves.

Con esta detención, la Policía ha confirmado que ya son cinco los fugitivos incluidos en dicha lista que han sido arrestados, lo que reduce a la mitad el número de personas que permanecen en paradero desconocido.

Los fugitivos que siguen en busca

Tras el arresto de Daniel Vázquez Patiño, cinco delincuentes continúan en paradero desconocido dentro del cartel de los diez más buscados de la Policía Nacional.

Entre ellos se encuentra Jesús Manuel Heredia Heredia, alias El Pantoja, natural de Algeciras (Cádiz), reclamado por delitos contra la salud pública y quebrantamiento de condena, y considerado uno de los mayores traficantes de droga de España.

También permanece huido Manuel Rodríguez López, de Barcelona, de 63 años, con múltiples requisitorias por robos con violencia, tenencia ilícita de armas, lesiones y quebrantamiento de condena.

La lista la completan Julio Herrera Nieto, reclamado por tráfico de drogas, tenencia ilícita de armas y blanqueo de capitales; Sergio Jesús Mora Carrasco, alias Yeyo, acusado de tráfico de drogas y blanqueo de capitales; y Juan Miguel García Santos, considerado el cerebro de un entramado de narcotráfico gallego vinculado al envío de cocaína desde Ecuador.