Hallan en el sótano de una casa el esqueleto de un hombre desaparecido hace 23 años

La Policía Federal belga ha confirmado en un comunicado difundido este martes la identidad del esqueleto localizado en el sótano de una vivienda del municipio de Forest, en Bruselas. Los restos pertenecen a Redzep Rahmanovski, un ciudadano macedonio cuya desaparición fue denunciada en julio de 2003.

El hallazgo se produjo cuando trabajadores que realizaban obras de renovación en una propiedad situada en la Rue Caporal Trésignies encontraron restos humanos en el subsuelo del inmueble. Tras el aviso, se abrió una investigación y la Fiscalía de Bruselas ordenó la intervención de peritos forenses, del laboratorio de la Policía Federal y de especialistas en Identificación de Víctimas de Catástrofes (DVI). En el proceso participó también un antropólogo, según ha informado Brussels Times.

Identificación tras los análisis forenses

Los estudios realizados por los equipos especializados permitieron confirmar que los restos corresponden a Redzep Rahmanovski, nacido el 25 de julio de 1976 y de nacionalidad macedonia. El hombre fue visto por última vez la noche del 16 de julio de 2003, cuando salió de su trabajo en un restaurante ubicado en la zona de la Rue du Marché aux Fromages, en el centro de Bruselas. Su desaparición fue denunciada poco después, sin que la investigación registrara avances significativos durante más de veinte años.

A lo largo de ese tiempo, el caso permaneció abierto ante la falta de indicios concluyentes que permitieran esclarecer lo ocurrido tras su salida del establecimiento. La confirmación de la identidad se produjo tras las pruebas forenses practicadas sobre los restos localizados en el inmueble de Forest.

Investigación aún abierta

Pese a la identificación del cadáver, las circunstancias de la muerte de Rahmanovski no han sido determinadas. Por este motivo, la Policía Federal y la Fiscalía de Bruselas mantienen la investigación en curso y continúan recabando información relacionada con el caso.

En el comunicado difundido este martes, las autoridades han indicado que están "buscando personas que puedan tener información sobre Redzep Rahmanovski o cualquier otra información que pueda contribuir". La policía ha subrayado asimismo que "se garantizará la discreción" de quienes aporten datos relevantes para la investigación.

Datos previos sobre la desaparición

Durante años, la información sobre Rahmanovski figuró en la base de datos de la web Missing and Unidentified People from Europe, dedicada a recopilar casos de personas desaparecidas en el continente. En su ficha constaban varios apodos por los que era conocido —Fatchas, Fish, Fishfish, Leonidas Saki, Sakis o Equerem Mamuti— así como sus características físicas, entre ellas una estatura aproximada de 1,65 metros y su ascendencia eslavo-macedonia.