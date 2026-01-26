La sextorsión se ha convertido en una de las formas de chantaje más extendidas en España, especialmente a través de una modalidad conocida como la del falso sicario, una práctica que no requiere el envío de imágenes íntimas y que se basa únicamente en el miedo y la vergüenza de las víctimas.

El mecanismo es sencillo. Las organizaciones criminales crean páginas falsas de contactos sexuales y las difunden en internet. Cuando un hombre contacta por teléfono o WhatsApp con uno de los anuncios, aunque no llegue a hablar con ninguna mujer ni a concertar un encuentro, ya ha quedado atrapado. A partir de ese momento comienzan las amenazas.

Los extorsionadores se hacen pasar por supuestos sicarios o miembros de una organización criminal y exigen dinero para evitar que la familia, la pareja o el entorno laboral de la víctima conozcan que ha buscado sexo en internet. En muchos casos, las amenazas se acompañan de audios intimidatorios, imágenes de armas de fuego, encapuchados o vídeos violentos.

"No hay ningún sicario esperándote"

Alfonso Egea ha querido lanzar un mensaje claro a la población en el programa En casa de Herrero. "Tenemos que tranquilizar a la población", ha afirmado. El periodista ha explicado que este tipo de delitos no tienen nada que ver con el secuestro tradicional. "El secuestro, tal y como lo entendemos los señores mayores, está en desuso. No es operativo ni rentable", ha señalado.

Según Egea, primero apareció el secuestro virtual y después la sextorsión, una práctica que "no es más que jugar con el miedo del usuario y con la vergüenza del usuario". En este sentido, ha sido tajante: "No hay un sicario esperándote porque no pagas 10.000 euros. Es mentira".

El miedo y la vergüenza, la clave del negocio

Las víctimas son siempre hombres y proceden de todos los ámbitos sociales. Muchos pagan cantidades iniciales de 300 o 400 euros, pero el chantaje no termina ahí. "Juegan con el miedo, con la vergüenza, con la reputación, con el qué dirán, y entras en un bucle del que no te das cuenta de cómo ni por qué estás pagando", ha explicado Egea.

Algunos afectados acaban perdiendo cientos de miles de euros. "Que una persona acabe arruinada porque su familia no sepa que ha visitado una web pornográfica roza el absurdo, pero el miedo es extremadamente poderoso", ha advertido.

Qué hacer ante una extorsión

La Policía plantea dos opciones claras. La primera, ignorar las amenazas. "No tienen acceso a tus datos personales, no saben quién es el titular de la línea ni dónde está domiciliada", ha recalcado Egea. La segunda, acudir directamente a las fuerzas de seguridad.

"La policía va a cuidar del anonimato y de la discreción. No va a hacer lo que los extorsionadores quieren", ha subrayado. Además, denunciar permite a los investigadores desmantelar organizaciones criminales completas.

Operaciones policiales y millones de euros

El Grupo de Secuestros y Extorsiones de la Unidad de Delincuencia Especializada y Violenta (UDEV Central) de la Policía Nacional es el encargado de investigar estos delitos. En la última gran operación desmantelada en España, una sola red criminal consiguió dos millones de euros tras chantajear a 2.000 víctimas.

"Cientos de españoles acabaron dando dinero a este grupo hasta acumular dos millones de euros", ha recordado el periodista.

Egea ha comparado la lucha contra la sextorsión con la del narcotráfico. "La lucha cibernética se parece mucho a la lucha contra la droga. No hay medios humanos suficientes para controlar la web", ha explicado. Las fuerzas de seguridad asumen que no pueden eliminar completamente estas prácticas, pero sí reducir el número de delincuentes y de víctimas.