Hallan un cadáver ensangrentado a la altura del antiguo Vicente Calderón

La Policía Nacional está investigando el hallazgo de un cadáver encontrado a primera hora de este lunes en el conocido parque de Madrid Río, en Madrid, con evidentes signos de violencia.

Según ha constatado Efe, el aviso lo ha dado un ciudadano que paseaba a su perro por una zona arbolada del parque, situada a la altura del antiguo estadio Vicente Calderón. El testigo encontró el cuerpo ensangrentado.

Fuentes cercanas han afirmado para Europa Press que la víctima podría ser un hombre de origen latino.

Efectivos policiales se han desplazado inmediatamente al lugar, que ha quedado acordonado para preservar las pruebas. Desde ese momento, los agentes rastrean los alrededores tanto en busca de algún arma blanca que pudiera estar relacionada con el suceso, como del posible autor.

Por su parte, el cuerpo ha permanecido esta mañana cubierto a la espera de que la autoridad judicial autorice su levantamiento.