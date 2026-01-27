Exorcismo en Linares: la familia lo presentó como un ritual religioso y la Policía encontró a la joven inmovilizada

Un matrimonio y un familiar cercano han aceptado una condena de siete meses de prisión por un delito de maltrato en el ámbito doméstico tras someter a su hija y sobrina, de 27 años, a un ritual religioso con el objetivo de "expulsar un demonio" en Linares, Jaén. Según el testimonio de los familiares, el demonio se había apoderado de ella después de que decidiera divorciarse.

Los hechos se han juzgado este lunes en la Audiencia Provincial de Jaén, donde los padres de la joven han comparecido asistidos por una intérprete, ya que son de Pakistán. El tercer acusado, tío y también exsuegro de la víctima, intervino por videoconferencia desde el Reino Unido. Los tres se han conformado con la pena propuesta tras el acuerdo alcanzado con el Ministerio Fiscal.

Inicialmente, la Fiscalía solicitaba penas que incluían hasta ocho años de prisión por un delito de detención ilegal agravada. Sin embargo, esa acusación ha sido retirada después de que la joven optara por no declarar contra sus familiares ni personarse en el procedimiento, y tras el testimonio de una hermana, que ha asegurado que la víctima no permanecía retenida y que podía salir de la vivienda.

Un ritual del Corán

Durante la vista, los acusados han defendido que el ritual tenía un carácter curativo y negaron haber ejercido violencia física. Según su versión, la intervención consistía únicamente en la lectura de suras del Corán, que consideran sanadoras dentro de su cultura y religión. También han afirmado que la joven recibía comida, aunque han señalado que comía poco por voluntad propia.

No obstante, los agentes de la Policía Nacional que intervinieron aquella noche han ofrecido un relato que dista mucho de la realidad. Los agentes han declarado que acudieron a la vivienda tras recibir un aviso por un posible episodio de violencia y que, pese a que inicialmente se les negó cualquier problema, escucharon gritos de auxilio procedentes del interior.

Al acceder a una de las habitaciones, encontraron al tío encima de la joven, intentando taparle la boca mientras la sujetaba por las muñecas. La víctima presentaba visibles lesiones en brazos y rostro y se encontraba en estado de gran nerviosismo.

"Sacarle el demonio del cuerpo"

Según han relatado los policías, fue la propia joven quien manifestó en ese momento que llevaba 22 días en la casa familiar y que el objetivo de sus parientes era practicarle un exorcismo para "sacarle el demonio del cuerpo". Pese a estas manifestaciones iniciales, la joven no ratificó posteriormente esos hechos ante la autoridad judicial.

Los hechos se remontan al 23 de enero de 2023, cuando la víctima regresó desde el Reino Unido a Linares tras divorciarse. De acuerdo con el atestado policial, el tío viajó expresamente hasta España para llevar a cabo el ritual religioso, que incluía soplos y rezos con la finalidad de curarla.

Por el momento, la sentencia deja pendiente la cuestión de la indemnización, que se resolverá en fase de ejecución, ya que la defensa ha indicado que la joven no ha formulado reclamación económica alguna.