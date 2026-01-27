Un padre mata a su hija en Córdoba y trata de quitarse la vida tras el crimen

La Policía Nacional ha detenido a un hombre como supuesto autor de la muerte de su hija mayor de edad en una casa de Córdoba capital, según han informado fuentes de la investigación. El arrestado ha intentado suicidarse tras cometer, supuestamente el crimen.

El suceso ocurrió la noche del lunes, sobre las 23.00 horas, en el interior de la vivienda que ambos compartían en el barrio de Ciudad Jardín de la capital de Córdoba. La fallecida, según las mismas fuentes, tenía 30 años.

En el momento de la detención, el padre tenía heridas de arma blanca que se habría ocasionado él mismo en el abdomen, por lo que tuvo que ser trasladado al Hospital Reina Sofía de Córdoba, donde permanece ingresado bajo custodia policial.

Primeras hipótesis

Las primeras hipótesis descartan que se trate de un caso de violencia doméstica, a pesar de que el hombre está incluido en el sistema VioGén. La policía también descarta en un principio que se trate de un caso de violencia vicaria, que es la ejercida contra los hijos de las parejas o exparejas.

El hombre, según testimonios de los vecinos recogidos por El Periódico, estaba separado de la madre de la víctima y se había mudado de Huelva a Córdoba para estar precisamente con su hija, que sufría autismo. Vivían en el bajo del edificio desde hace unos meses

En el edificio, los vecinos consultados aseguran que apenas les conocían y que anoche no escucharon ningún ruido extraño que les hiciera sospechar lo que realmente estaba ocurriendo en el interior de la vivienda.